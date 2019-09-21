Вмешательство Лукашенко в историю с гомельской учительницей и учеником – в копилку кричащих примеров суперручного управления в Беларуси. Это из серии анекдотов о том, как Лукашенко по телефону помогает членам правительства перебирать картофель, пишет belprauda.org





Уже чуть ли не за каждой мало-мальски резонансной историей следует отклик с самой вершины властной пирамиды. Это косвенное подтверждение, что реальный рейтинг Лукашенко мал, потому приходится искать благосклонность общественности на любых историях, и не гнушаться тех, которые вмешательства правящих лиц уж точно не заслуживают.





Парламентские выборы на носу, а за ними – и президентские, и Лукашенко приходится вести кампанию и за безымянных депутатов, и за себя одновременно. Иллюзию подсчёта голосов в Беларуси очень часто создают именно зависимые от властной вертикали бюджетники, в основном учителя. А потому, почему бы и не вступиться за учительницу в этой неоднозначной истории.









Только всё вышло в итоге, пожалуй, ещё хуже. Во-первых, одной из жертв разборки вдруг оказалась директриса школы, которая теперь сама почему-то попала под увольнение. Во-вторых, психологически работать в этой самой школе после неприятной истории учительнице будет очень сложно.





В любом случае, вмешательство в историю с уволенной учительницей за попавший на видео мат в адрес ученика, аж до предупреждения премьер-министру за это (!), можно смело записать в ТОП-3 примеров ручного управления этого года. Другие два, по моему скромному мнению, – это теоретическая лазейка для обхода нашумевшего закона об отсрочках на службу в армии и смотр Минской кольцевой автодороги (МКАД).





Министерство обороны уточнило, что отдельные беларуские магистранты и аспиранты всё-таки смогут получить более чем одну отсрочку от службы в армии для продолжения обучения. Для этого вузу надо составить специальное ходатайство, и после экспертной оценки может быть подписан президентский указ (!) по предоставлению отдельному человеку дополнительной отсрочки.





Смотр МКАД в мае, пожалуй, номер один в рубрике “Суперручное управление” в текущем году. Лукашенко на автобусе в компании представителей правительства, местной власти и конечно же журналистов объехал Минскую кольцевую автодорогу и в буквальном смысле прямо по ходу движения давал указания: “Вот тот зелёный забор как вяжется? Его надо убрать”, “Вот сухое дерево, его давным-давно надо было убрать”, “По периметру туи можно”, “Акация или что – смотри, как красиво растёт, вот так я хочу!”