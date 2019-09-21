Ручное управление. Лукашенко ведет кампанию и за безымянных депутатов, и за себя
Иллюзию подсчёта голосов в Беларуси очень часто создают именно зависимые от властной вертикали бюджетники, в основном учителя. Так почему бы и не вступиться за учительницу?..
Фото: ria.ru
Вмешательство Лукашенко в историю с гомельской учительницей и учеником – в копилку кричащих примеров суперручного управления в Беларуси. Это из серии анекдотов о том, как Лукашенко по телефону помогает членам правительства перебирать картофель, пишет belprauda.org
Уже чуть ли не за каждой мало-мальски резонансной историей следует отклик с самой вершины властной пирамиды. Это косвенное подтверждение, что реальный рейтинг Лукашенко мал, потому приходится искать благосклонность общественности на любых историях, и не гнушаться тех, которые вмешательства правящих лиц уж точно не заслуживают.
Парламентские выборы на носу, а за ними – и президентские, и Лукашенко приходится вести кампанию и за безымянных депутатов, и за себя одновременно. Иллюзию подсчёта голосов в Беларуси очень часто создают именно зависимые от властной вертикали бюджетники, в основном учителя. А потому, почему бы и не вступиться за учительницу в этой неоднозначной истории.
Только всё вышло в итоге, пожалуй, ещё хуже. Во-первых, одной из жертв разборки вдруг оказалась директриса школы, которая теперь сама почему-то попала под увольнение. Во-вторых, психологически работать в этой самой школе после неприятной истории учительнице будет очень сложно.
В любом случае, вмешательство в историю с уволенной учительницей за попавший на видео мат в адрес ученика, аж до предупреждения премьер-министру за это (!), можно смело записать в ТОП-3 примеров ручного управления этого года. Другие два, по моему скромному мнению, – это теоретическая лазейка для обхода нашумевшего закона об отсрочках на службу в армии и смотр Минской кольцевой автодороги (МКАД).
Министерство обороны уточнило, что отдельные беларуские магистранты и аспиранты всё-таки смогут получить более чем одну отсрочку от службы в армии для продолжения обучения. Для этого вузу надо составить специальное ходатайство, и после экспертной оценки может быть подписан президентский указ (!) по предоставлению отдельному человеку дополнительной отсрочки.
Смотр МКАД в мае, пожалуй, номер один в рубрике “Суперручное управление” в текущем году. Лукашенко на автобусе в компании представителей правительства, местной власти и конечно же журналистов объехал Минскую кольцевую автодорогу и в буквальном смысле прямо по ходу движения давал указания: “Вот тот зелёный забор как вяжется? Его надо убрать”, “Вот сухое дерево, его давным-давно надо было убрать”, “По периметру туи можно”, “Акация или что – смотри, как красиво растёт, вот так я хочу!”
Андрей Елисеев
09:41 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».