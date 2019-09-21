Марк Эспер (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)





Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет РБК.





«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», — сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ.





Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».



