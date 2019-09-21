США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты
США также будут работать над ускорением поставок военной техники Саудовской Аравии, чтобы укрепить ее самооборону. Месторождения нефти на территории королевства ранее подверглись атаке дронов, в произошедшем обвиняют Иран.
Марк Эспер (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет РБК.
«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», — сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».
09:24 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».