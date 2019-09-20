Лукашенко выступил против выборов по партийным спискам

Как пишет Sputnik, Александр Лукашенко выступил за сохранение в стране мажоритарной системы парламентских выборов, об этом он заявил в пятницу в ходе общения с работниками кореличского льнозавода.









Возможность перехода к пропорциональной системе выборов в парламент обсуждается в Беларуси последние несколько лет. О возможности выборов по партийным спискам высказывалась и глава ЦИК Лидия Ермошина, и некоторые другие топ-чиновники.





"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему", – заявил Лукашенко.









Президент уверен: депутат должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. "От народа. В трудовые коллективы идите, агитируйте, просите, чтобы за вас проголосовали", – подчеркнул он.





Белорусский лидер вновь подчеркнул, что проведена эта предвыборная кампания будет спокойно.





"Это репетиция завтрашней кампании – президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то на западе, востоке, юге или севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась и вы более-менее нормально жили. И не только вы. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет", – заключил Лукашенко.





Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября, выборы членов Совета Республики – 7 ноября.



