Пост сдал - пост принял?
Делаем ставки на нового депутата по Светлогорскому избирательному округу.
Афиша о встрече с Галиной Филиппович.
Депутат Палаты представителей Национального собрания последних двух созывов Галина Филиппович провела в Светлогорске 18 сентября очередной прием граждан. Ничего тут удивительного нет: депутат должен встречаться со своими избирателями, отвечать на их наболевшие вопросы, рассказывать о своей кипучей деятельності на ниве государственного строительства.
Но эта встреча имела свою особенность. Компанию народной избраннице на встрече с гражданами составил главный врач Светлогорской центральной районной больницы, а еще и председатель местной организации "Белой Руси" Игорь Тавтын.
Игорь Тавтын - один из четырех выдвиженцев, чья инициативная группа по сбору подписей зарегистрирована избирательной комиссией Светлогорского избирательного округа № 46.
Логично, что Галина Филиппович, имеющая за плечами два срока депутатства в Палате представителей, а раньше являлась депутатом Светлогорского райсовета депутатов двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого созывов, депутатом Гомельского областного Совета депутатов двадцать шестого созыва, таким образом готовит себе достойную замену.
Так что, делаем ставки на нового депутата? Кто "за"? Кто "против"?
21:03 20/09/2019
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