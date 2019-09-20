Пост сдал - пост принял?

Афиша о встрече с Галиной Филиппович.





Депутат Палаты представителей Национального собрания последних двух созывов Галина Филиппович провела в Светлогорске 18 сентября очередной прием граждан. Ничего тут удивительного нет: депутат должен встречаться со своими избирателями, отвечать на их наболевшие вопросы, рассказывать о своей кипучей деятельності на ниве государственного строительства.





Но эта встреча имела свою особенность. Компанию народной избраннице на встрече с гражданами составил главный врач Светлогорской центральной районной больницы, а еще и председатель местной организации "Белой Руси" Игорь Тавтын.









Игорь Тавтын - один из четырех выдвиженцев, чья инициативная группа по сбору подписей зарегистрирована избирательной комиссией Светлогорского избирательного округа № 46.





Логично, что Галина Филиппович, имеющая за плечами два срока депутатства в Палате представителей, а раньше являлась депутатом Светлогорского райсовета депутатов двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого созывов, депутатом Гомельского областного Совета депутатов двадцать шестого созыва, таким образом готовит себе достойную замену.





Так что, делаем ставки на нового депутата? Кто "за"? Кто "против"?







