Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

The Washington Post узнала подробности о звонке Трампа

По данным СМИ, разговор Трампа, который насторожил разведку, касался Украины

Обращение информатора из числа американской разведки, связанное с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с неназванным иностранным лидером, касается Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на два источника.

Газета пишет, что пока не ясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с Зеленским.


По данным источников Washington Post, обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки подать официальную жалобу своему руководству.

Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия и уведомил об этом комитеты Конгресса США по надзору.

В свою очередь сам Трамп заявил, что сообщения о том, что он может раскрыть секретную информацию, являются очередной «фейковой новостью».
nv.ua
Поделиться
Последние известия





Блоги
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru