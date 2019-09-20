Отправит ли Лукашенко правительство в отставку?
Получится ли у Румаса и его команды решить поставленные президентом задачи?
Фото: Дмитрий Брушко
На совещании, где обсуждалась работа белорусской экономики за истекший период 2019 года, Александр Лукашенко предупредил правительство: если не будут выполнены планы по итогам 2019 года, то последуют жесткие кадровые решения, пишет Завтра твоей страны.
— Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой, — сказал глава государства.
Готов ли Александр Лукашенко на самом деле отправить кабинет Сергея Румаса в отставку — об этом доктор экономических наук профессора Борис Желиба.
— Что вызвало недовольство со стороны главы государства?
— У него какой-то срыв. Он сказал, если вы не выполните прогнозные параметры 2019 года (а это 3% роста ВВП), то готовьтесь к отставке. Это очень резкие заявления на фоне того, что по статистике уже понятно: не будет такого роста. Минфин строил бюджет, основываясь на 3% роста ВВП, правительство закладывало 4%. Если за семь месяцев рост ВВП составил 1,3%, то какой драйвер может натянуть статистику, чтобы было 3%? Так что, опять будем менять премьер-министра? Это тоже не дело. Правительство проработало пока еще мало. Лично меня удивляют такие заявления Лукашенко.
— Может ли правительство за оставшееся до конца года время улучшить ситуацию в экономике?
— Если брать прошлые годы, тот же 2018 год, то в последнем квартале рост экономики ускорялся. Но вряд ли сейчас рост ускорится до 3% ВВП. Самые оптимистичные прогнозы показывают 2-2,5%. А прогнозы наших международных кредиторов — того же Всемирного банка еще ниже. Большинство аналитиков склоняются к тому, что мы не получим 3%.
— Действительно ли над Румасом и его командой навис дамоклов меч?
— После таких заявлений вообще-то можно так и утверждать, хотя Лукашенко отходчив: подобные заявления были и раньше, но потом он отходил, успокаивался, и люди работали дальше. Я склоняюсь к тому, что и эти люди будут работать дальше.
Увольнять проще всего, но кого тогда ставить на эти места? Ведь дело в таких случаях не в персоналиях, сейчас у нас правительство не самое худшее из тех, которые были.
— Есть ли сейчас у Лукашенко «скамейка запасных»?
— В том-то и дело, что она очень короткая. Он тасует одних и тех же чиновников. Хотя мы и ожидали, что Румас будет премьером более рыночного характера, но, видимо, он работает в рамках тех возможностей и полномочий, которые ему даны, и выше прыгнуть тут трудно.
— Сам Лукашенко понимает, что происходит, и готов ли он, наконец, к реформам, столь необходимым для улучшения ситуации в экономике?
— Все аналитики, которые наблюдают за экономикой, склоняются к тому, что в преддверии парламентских и президентских выборов никаких резких шагов Лукашенко делать не собирается. Ведь реформы это определенный риск. Надо что-то ломать, перестраивать. Глава государства не будет делать таких резких шагов, а будет подстегивать административными методами, что в его стиле, хотя это и неэффективно. Здесь чисто политические причины.
— Чего опасается Лукашенко, ведь система проведения выборов в Беларуси государством полностью отлажена?
— Перестраховаться, как он, видимо, считает, не лишнее. Чтобы было все спокойно и тихо, он и делал такие заявления, чтобы в парламент прошли спокойные, управляемые люди.
Геннадий Косарев
19:24 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».