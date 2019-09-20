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Игорь Борисов: Толпа сметет всех

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов не видит необходимости тратить силы на политическое шулерство.

Игорь Борисов: Толпа сметет всех
– Игорь, вы уже устраивали пикеты по сбору подписей в Минске? Поделитесь впечатлениями от общения с людьми.

– Пока не было пикетов. Только в регионах, где зарегистрированы инициативные группы по сбору подписей.

– Но вы планируете свои пикеты в Минске?

– На самом деле это все бессмысленно. Потому что в конечном итоге все нивелируется результатами голосования. И тратить свои силы, время и энергию на игру с шулерами, понимая, что все равно проиграешь…
Не вижу смысла.

– Так что делать? Что вы предлагаете? Всей оппозиции сняться с выборов, выйти на акцию протеста?

– Нужно фиксировать все нарушения и говорить о том, что происходит. Доносить информацию до тех людей, которые все еще верят, что у нас свободные, справедливые и честные выборы.


– Каждую избирательную кампанию об этом говорится! Но ничего не меняется…

– Авторитарный режим имеет свои особенности. Он может бесконечно долго удерживать власть. И оппозиция все это время будет бесконечно слабой. Если не будет сильных социальных потрясений, ничего не изменится.

Дело в том, что выборы, особенно парламентские и местные, – это не та тема, которая сегодня волнует людей, люди будут массово выходить на улицы и протестовать против фальсификаций на парламентских выборах. Я уверен, что, к примеру, за расторжение договора Союзного государства будут протестовать гораздо активнее.

– А вам не кажется, что если произойдут какие-то социальные взрыв, то появятся и новые лидеры оппозиции?

– Не думаю. Новые лидеры, которые могут появиться, будут выглядеть однодневными. Поэтому ставку все равно нужно делать на организации, имеющие как юридический статус, так и свои структуры, опыт. И даже если завтра случится социальная революция, послезавтра новая партия не появится. И я больше чем уверен, что люди будут идти в те партии, которые уже имеют историю.

А к новым лидерам нужно будет еще хорошенько присмотреться: что это за люди, какие у них ценности? За один день не напишешь программу новой партии, не составишь план экономических реформ и не реализуешь их. А старые партии как раз имеют такие наработки. Другой вопрос, что их невозможно реализовать в сегодняшних условиях, при этом режиме.


– Как вы в целом оцениваете начало парламентской кампании?

– Председател ИК Лидия Ермошина в отставку не подала.

В окружные комиссии у нас включили 10 процентов от тех, кого мы выдвигали. Это капля в море!

Сейчас готовим выдвижение своих людей в избирательные комиссии, посмотрим, что получится.

22 сентября у нас состоится съезд партии.

Чем, например, белорусские выборы отличаются от российских? В России на стадии регистрации валят и рубят кандидатов, но там считают голоса! 

А у нас наоборот. Пожалуйста, с самого начала созданы бархатные условия, регистрируют инициативные группы. Но у нас нет самого главного – открытого подсчета голосов! 

Ермошина постоянно повторяет: у нас в законодательстве не прописано, мы не можем каждый бюллетень демонстрировать, надо внести это в закон. Мне в этом случае хочется посоветовать Лидии Ермошиной вспомнить о здравом смысле. Можно делать все, что не запрещено законом! А в законе нет запрета на демонстрацию бюллетеней.

И еще есть один важный момент, на котором я хотел бы сделать акцент. 

Если власть сегодня действительно заинтересована в цивилизованном транзите власти, в том, чтобы все происходило без революционных потрясений, без ломки общественных институтов, ей именно сейчас нужно выстраивать диалог и договариваться со своими оппонентами. Потому что если возникнут социальные потрясения и люди выйдут на улицы, чтобы высказать свой протест, который, не дай Бог, станет не мирным, будет поздно. И уже не будет разговоров ни про «круглый стол», ни про гарантии. Потому что толпа сметет и тех, кто был у власти, и тех, кто предлагал сесть за «круглый стол» и поговорить о будущем страны. 

Власти надо думать не о том, как расправляться со своими оппонентами, не искать врагов, а необходимо выстраивать дипломатические отношения со своими оппонентами. Нужно при помощи свободных выборов дать оппозиции возможность воздействовать на ситуацию в стране, чтобы она тоже несла ответственность за то, что сегодня происходит в Беларуси.

Мне кажется, это единственно верный подход сегодня.
Павел Мазак, «Белорусский партизан».
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