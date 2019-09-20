Игорь Борисов: Толпа сметет всех

– Игорь, вы уже устраивали пикеты по сбору подписей в Минске? Поделитесь впечатлениями от общения с людьми.





– Пока не было пикетов. Только в регионах, где зарегистрированы инициативные группы по сбору подписей.





– Но вы планируете свои пикеты в Минске?





– На самом деле это все бессмысленно. Потому что в конечном итоге все нивелируется результатами голосования. И тратить свои силы, время и энергию на игру с шулерами, понимая, что все равно проиграешь…

Не вижу смысла.





– Так что делать? Что вы предлагаете? Всей оппозиции сняться с выборов, выйти на акцию протеста?





– Нужно фиксировать все нарушения и говорить о том, что происходит. Доносить информацию до тех людей, которые все еще верят, что у нас свободные, справедливые и честные выборы.









– Каждую избирательную кампанию об этом говорится! Но ничего не меняется…





– Авторитарный режим имеет свои особенности. Он может бесконечно долго удерживать власть. И оппозиция все это время будет бесконечно слабой. Если не будет сильных социальных потрясений, ничего не изменится.





Дело в том, что выборы, особенно парламентские и местные, – это не та тема, которая сегодня волнует людей, люди будут массово выходить на улицы и протестовать против фальсификаций на парламентских выборах. Я уверен, что, к примеру, за расторжение договора Союзного государства будут протестовать гораздо активнее.





– А вам не кажется, что если произойдут какие-то социальные взрыв, то появятся и новые лидеры оппозиции?





– Не думаю. Новые лидеры, которые могут появиться, будут выглядеть однодневными. Поэтому ставку все равно нужно делать на организации, имеющие как юридический статус, так и свои структуры, опыт. И даже если завтра случится социальная революция, послезавтра новая партия не появится. И я больше чем уверен, что люди будут идти в те партии, которые уже имеют историю.





А к новым лидерам нужно будет еще хорошенько присмотреться: что это за люди, какие у них ценности? За один день не напишешь программу новой партии, не составишь план экономических реформ и не реализуешь их. А старые партии как раз имеют такие наработки. Другой вопрос, что их невозможно реализовать в сегодняшних условиях, при этом режиме.









– Как вы в целом оцениваете начало парламентской кампании?





– Председател ИК Лидия Ермошина в отставку не подала.





В окружные комиссии у нас включили 10 процентов от тех, кого мы выдвигали. Это капля в море!





Сейчас готовим выдвижение своих людей в избирательные комиссии, посмотрим, что получится.





22 сентября у нас состоится съезд партии.





Чем, например, белорусские выборы отличаются от российских? В России на стадии регистрации валят и рубят кандидатов, но там считают голоса!





А у нас наоборот. Пожалуйста, с самого начала созданы бархатные условия, регистрируют инициативные группы. Но у нас нет самого главного – открытого подсчета голосов!





Ермошина постоянно повторяет: у нас в законодательстве не прописано, мы не можем каждый бюллетень демонстрировать, надо внести это в закон. Мне в этом случае хочется посоветовать Лидии Ермошиной вспомнить о здравом смысле. Можно делать все, что не запрещено законом! А в законе нет запрета на демонстрацию бюллетеней.





И еще есть один важный момент, на котором я хотел бы сделать акцент.





Если власть сегодня действительно заинтересована в цивилизованном транзите власти, в том, чтобы все происходило без революционных потрясений, без ломки общественных институтов, ей именно сейчас нужно выстраивать диалог и договариваться со своими оппонентами. Потому что если возникнут социальные потрясения и люди выйдут на улицы, чтобы высказать свой протест, который, не дай Бог, станет не мирным, будет поздно. И уже не будет разговоров ни про «круглый стол», ни про гарантии. Потому что толпа сметет и тех, кто был у власти, и тех, кто предлагал сесть за «круглый стол» и поговорить о будущем страны.





Власти надо думать не о том, как расправляться со своими оппонентами, не искать врагов, а необходимо выстраивать дипломатические отношения со своими оппонентами. Нужно при помощи свободных выборов дать оппозиции возможность воздействовать на ситуацию в стране, чтобы она тоже несла ответственность за то, что сегодня происходит в Беларуси.





Мне кажется, это единственно верный подход сегодня.







