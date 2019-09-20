Игорь Борисов: Толпа сметет всех
Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов не видит необходимости тратить силы на политическое шулерство.
– Игорь, вы уже устраивали пикеты по сбору подписей в Минске? Поделитесь впечатлениями от общения с людьми.
– Пока не было пикетов. Только в регионах, где зарегистрированы инициативные группы по сбору подписей.
– Но вы планируете свои пикеты в Минске?
– На самом деле это все бессмысленно. Потому что в конечном итоге все нивелируется результатами голосования. И тратить свои силы, время и энергию на игру с шулерами, понимая, что все равно проиграешь…
Не вижу смысла.
– Так что делать? Что вы предлагаете? Всей оппозиции сняться с выборов, выйти на акцию протеста?
– Нужно фиксировать все нарушения и говорить о том, что происходит. Доносить информацию до тех людей, которые все еще верят, что у нас свободные, справедливые и честные выборы.
– Каждую избирательную кампанию об этом говорится! Но ничего не меняется…
– Авторитарный режим имеет свои особенности. Он может бесконечно долго удерживать власть. И оппозиция все это время будет бесконечно слабой. Если не будет сильных социальных потрясений, ничего не изменится.
Дело в том, что выборы, особенно парламентские и местные, – это не та тема, которая сегодня волнует людей, люди будут массово выходить на улицы и протестовать против фальсификаций на парламентских выборах. Я уверен, что, к примеру, за расторжение договора Союзного государства будут протестовать гораздо активнее.
– А вам не кажется, что если произойдут какие-то социальные взрыв, то появятся и новые лидеры оппозиции?
– Не думаю. Новые лидеры, которые могут появиться, будут выглядеть однодневными. Поэтому ставку все равно нужно делать на организации, имеющие как юридический статус, так и свои структуры, опыт. И даже если завтра случится социальная революция, послезавтра новая партия не появится. И я больше чем уверен, что люди будут идти в те партии, которые уже имеют историю.
А к новым лидерам нужно будет еще хорошенько присмотреться: что это за люди, какие у них ценности? За один день не напишешь программу новой партии, не составишь план экономических реформ и не реализуешь их. А старые партии как раз имеют такие наработки. Другой вопрос, что их невозможно реализовать в сегодняшних условиях, при этом режиме.
– Как вы в целом оцениваете начало парламентской кампании?
– Председател ИК Лидия Ермошина в отставку не подала.
В окружные комиссии у нас включили 10 процентов от тех, кого мы выдвигали. Это капля в море!
Сейчас готовим выдвижение своих людей в избирательные комиссии, посмотрим, что получится.
22 сентября у нас состоится съезд партии.
Чем, например, белорусские выборы отличаются от российских? В России на стадии регистрации валят и рубят кандидатов, но там считают голоса!
А у нас наоборот. Пожалуйста, с самого начала созданы бархатные условия, регистрируют инициативные группы. Но у нас нет самого главного – открытого подсчета голосов!
Ермошина постоянно повторяет: у нас в законодательстве не прописано, мы не можем каждый бюллетень демонстрировать, надо внести это в закон. Мне в этом случае хочется посоветовать Лидии Ермошиной вспомнить о здравом смысле. Можно делать все, что не запрещено законом! А в законе нет запрета на демонстрацию бюллетеней.
И еще есть один важный момент, на котором я хотел бы сделать акцент.
Если власть сегодня действительно заинтересована в цивилизованном транзите власти, в том, чтобы все происходило без революционных потрясений, без ломки общественных институтов, ей именно сейчас нужно выстраивать диалог и договариваться со своими оппонентами. Потому что если возникнут социальные потрясения и люди выйдут на улицы, чтобы высказать свой протест, который, не дай Бог, станет не мирным, будет поздно. И уже не будет разговоров ни про «круглый стол», ни про гарантии. Потому что толпа сметет и тех, кто был у власти, и тех, кто предлагал сесть за «круглый стол» и поговорить о будущем страны.
Власти надо думать не о том, как расправляться со своими оппонентами, не искать врагов, а необходимо выстраивать дипломатические отношения со своими оппонентами. Нужно при помощи свободных выборов дать оппозиции возможность воздействовать на ситуацию в стране, чтобы она тоже несла ответственность за то, что сегодня происходит в Беларуси.
Мне кажется, это единственно верный подход сегодня.
Павел Мазак, «Белорусский партизан».
17:08 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».