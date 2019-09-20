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"Ажиотаж вокруг интеграции с РФ создан на пустом месте", но тогда почему засекретили документы?

МИД Беларуси считает созданным на пустом месте ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией.

"Ажиотаж (вокруг программы по интеграции - Прим.) создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких фактических оснований", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске в пятницу.

"Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта - Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", - добавил он.

Как сообщалось, белорусские власти на этой неделе заявили об отсутствии угрозы суверенитету Беларуси в рамках предстоящей интеграции  с РФ. Однако отказались опубликовать документ для всеобщего ознакомления.
"Белорусский партизан"
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