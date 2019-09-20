"Ажиотаж (вокруг программы по интеграции - Прим.) создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких фактических оснований", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске в пятницу.





"Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта - Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", - добавил он.





Как сообщалось, белорусские власти на этой неделе заявили об отсутствии угрозы суверенитету Беларуси в рамках предстоящей интеграции с РФ. Однако отказались опубликовать документ для всеобщего ознакомления.



