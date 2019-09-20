"Ажиотаж вокруг интеграции с РФ создан на пустом месте", но тогда почему засекретили документы?
МИД Беларуси считает созданным на пустом месте ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией.
"Ажиотаж (вокруг программы по интеграции - Прим.) создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких фактических оснований", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске в пятницу.
"Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта - Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", - добавил он.
Как сообщалось, белорусские власти на этой неделе заявили об отсутствии угрозы суверенитету Беларуси в рамках предстоящей интеграции с РФ. Однако отказались опубликовать документ для всеобщего ознакомления.
"Белорусский партизан"
16:47 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».