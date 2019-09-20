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В Борисове начался судебный процесс над бывшим мэром Жодино

В суде Борисовского района началось рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Жодинского горисполкома.

В Борисове начался судебный процесс над бывшим мэром Жодино
Экс-председатель Жодинского горисполкама Юрий Шарый был задержан в октябре 2018 года. В августе 2019 года расследование уголовного дела было завершено. Все это время бывший чиновник содержался под стражей. В ходе расследования было проведено более 200 допросов свидетелей.

Юрия Шарого обвиняют в совершении «ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения». Речь идет о ремонтных работах в учреждениях образования, которые выполняла одна из строительных организаций города Жодино.

Также экс-глава Жодинского горисполкома обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Суду придется доказать или опровергнуть факты о том, что за незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве двух многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах. По этим эпизодам на скамье подсудимых Наталия Товкач и Геннадий Шибко, которых подозревают в даче и посредничестве в даче взятки.


Судебное заседание ведет судья Наталья Вусик. Обвинение поддерживает прокурор Юрий Шерстнев, известный участием во многих громких процессах, в том числе коррупционной направленности, и в деле о гибели в Печах солдата Александра Коржича.

В интересах каждого из подсудимых работают адвокаты. Также в зале присутствуют близкие подсудимых и люди, которые пришли поддержать экс-председателя Жодинского исполкома.

В первый день судебного заседания прокурор зачитал обвинение в адрес подсудимых. Также была допрошена одна из подсудимых — Наталия Товкач. Сегодня в суде слушают показания Геннадия Шибко. Судя по всему, процесс продлится не одну неделю, в суд вызвано около 80 свидетелей.
Антон Василенко, Ex-press.by 
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