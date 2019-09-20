В Борисове начался судебный процесс над бывшим мэром Жодино
В суде Борисовского района началось рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Жодинского горисполкома.
Экс-председатель Жодинского горисполкама Юрий Шарый был задержан в октябре 2018 года. В августе 2019 года расследование уголовного дела было завершено. Все это время бывший чиновник содержался под стражей. В ходе расследования было проведено более 200 допросов свидетелей.
Юрия Шарого обвиняют в совершении «ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения». Речь идет о ремонтных работах в учреждениях образования, которые выполняла одна из строительных организаций города Жодино.
Также экс-глава Жодинского горисполкома обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Суду придется доказать или опровергнуть факты о том, что за незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве двух многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах. По этим эпизодам на скамье подсудимых Наталия Товкач и Геннадий Шибко, которых подозревают в даче и посредничестве в даче взятки.
Судебное заседание ведет судья Наталья Вусик. Обвинение поддерживает прокурор Юрий Шерстнев, известный участием во многих громких процессах, в том числе коррупционной направленности, и в деле о гибели в Печах солдата Александра Коржича.
В интересах каждого из подсудимых работают адвокаты. Также в зале присутствуют близкие подсудимых и люди, которые пришли поддержать экс-председателя Жодинского исполкома.
В первый день судебного заседания прокурор зачитал обвинение в адрес подсудимых. Также была допрошена одна из подсудимых — Наталия Товкач. Сегодня в суде слушают показания Геннадия Шибко. Судя по всему, процесс продлится не одну неделю, в суд вызвано около 80 свидетелей.
Антон Василенко, Ex-press.by
16:25 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».