В Борисове начался судебный процесс над бывшим мэром Жодино

Экс-председатель Жодинского горисполкама Юрий Шарый был задержан в октябре 2018 года. В августе 2019 года расследование уголовного дела было завершено. Все это время бывший чиновник содержался под стражей. В ходе расследования было проведено более 200 допросов свидетелей.





Юрия Шарого обвиняют в совершении «ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения». Речь идет о ремонтных работах в учреждениях образования, которые выполняла одна из строительных организаций города Жодино.





Также экс-глава Жодинского горисполкома обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Суду придется доказать или опровергнуть факты о том, что за незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве двух многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах. По этим эпизодам на скамье подсудимых Наталия Товкач и Геннадий Шибко, которых подозревают в даче и посредничестве в даче взятки.









Судебное заседание ведет судья Наталья Вусик. Обвинение поддерживает прокурор Юрий Шерстнев, известный участием во многих громких процессах, в том числе коррупционной направленности, и в деле о гибели в Печах солдата Александра Коржича.





В интересах каждого из подсудимых работают адвокаты. Также в зале присутствуют близкие подсудимых и люди, которые пришли поддержать экс-председателя Жодинского исполкома.





В первый день судебного заседания прокурор зачитал обвинение в адрес подсудимых. Также была допрошена одна из подсудимых — Наталия Товкач. Сегодня в суде слушают показания Геннадия Шибко. Судя по всему, процесс продлится не одну неделю, в суд вызвано около 80 свидетелей.







