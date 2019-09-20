Лидеры оппозиционных партий и движений пойдут свидетелями?

Начало заседания было намечено на 11 часов утра. Однако известный правозащитник, представитель независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко так и не появился в зале судебных заседаний. Не появились в зале заседаний также и его представители.





Как оказалось, правозащитник написал заявление к суду, с просьбой рассмотреть его иск без личного присутствия, в связи с невозможностью добраться до здания суда города Рогачёва. Как утверждает сайт «В Рогачеве» , за 5 минут до начала заседания правозащитники из Гомеля, которые все-таки приехали на процесс, покинули здание Рогачёвского суда.





В ходе судебного заседания, ввиду отсутствия самого истца, судья допрашивала только ответчика, то есть Дениса Дашкевича. Напомним, поводом для обращения в суд стала публикация "Новый скандал в оппозиции: не могут поделить деньги".





Денис Дашкевич предоставил суду доказательства, что не является автором данной публикации, а лишь сделал репост публикации регионального сообщества «Гомель Против». К тому же Дашкевич пояснил, что физически не мог производить материалы на тот момент, ввиду своего состояния здоровья, после перенесённого инсульта. К материалам дела были приобщены скриншоты источника материала.









Далее, судья стала требовать у Дашкевича доказательств того, что изложенные факты о коррупции в белорусской оппозиции являются правдой. В течении двух часов бывший активист кампании «Говори правду», которую покинул со скандалом, а ныне директор сельского дома культуры давал «разоблачительные» показания в суде.





Дашкевич пояснил суду, что отсутствие Судаленко в зале судебного заседания существенно затрудняет ведение процесса, с чем судья не могла не согласиться. Также Дашкевич пояснил, что готов предоставить доказательства хищения средств в оппозиционных структурах, однако для полноценного процесса, ему необходимо пригласить в качестве свидетелей всех лидеров белорусской оппозиции. Суд в свою очередь готов сделать официальные запросы финансовой документации профсоюза РЭП.





Продолжение судебного заседания состоится 9 октября. На него грозятся вызвать в качестве свидетелей лидеров белорусских оппозиционных движений, некоторых активистов оппозиции и даже представителей фондов поддержки демократии, что, впрочем, маловероятно.