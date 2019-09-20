Долгожитель
Восемь лет назад, 20 сентября 2011 года, Александр Конюк был назначен генеральным прокурором. Он пробыл в должности вдвое больше всех своих предшественников!
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В чем секрет его долголетия на службе?
– На самом деле долголетие любого чиновника определяется тем, насколько его работа устраивает того человека, который его назначал на должность, – высказывает свое мнение «Белорусскому партизану» один из основателей ОГП, юрист, автора ряда книг и учебных пособий, эксперт в области права Сергей Альфер. – И раз Конюк так долго работает, значит, он устраивает главу государства.
Стоит заметить, что гораздо дольше, чем генеральный прокурор, у нас работает председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.
В общем-то, в определенной степени еще играет роль и уровень профессионализма. Все-таки у Конюка был довольно большой предварительный опыт, -- правда, насколько я помню, в военной прокуратуре. Так что он пришел на понятную для себя работу. Думаю, относиться к этому нужно именно таким образом.
Серьезных провалов у прокуратуры, с моей точки зрения, за эти годы все-таки не было. Она работала по накатанной, но, тем не менее, предъявить серьезные претензии, что прокуроры недостаточно четко исполняли свои обязанности и не выполняли свои функции, будет довольно сложно.
При Генпрокуратуре сейчас вводится дополнительный следственный институт – как дополнение к Следственному комитету, поскольку прокуратура по определенным делам имеет право взять расследование себе. То есть что-то делается, и прокуратура исполняет свои обязанности.
На мой взгляд, в условиях того кадрового голода, который у нас существует, нет никакого смысла сегодня менять генерального прокурора. Другое дело, если бы случился какой-то завал и Конюк попал бы под горячую руку… Но пока не попал!
Дело в том, что у нас некоторые генеральные прокуроры были, скажем так, не совсем на своем месте. Например, некоторое время в этой должности были Виктор Шейман, Григорий Василевич. Шейман вообще был не специалист, когда его назначили генпрокурором, он доучивался. Василевич – специалист совершенно в другой сфере, с другим пониманием административного руководства. А прокуратура все же требует достаточно жесткого административного руководства, поддержания порядка. В силу особенностей характера, с моей точки зрения, Василевич был намного более мягким человеком, чем Конюк. А Конюк более-менее нормально справляется со своей должностью, и в рамках нашей системы находится на своем месте и определенное время, я уверен, еще будет работать.
А вот председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак не считает Александра Конюка идеальным генеральным прокур м. И этим объясняет факт его долгого пребывания в должности.
-- На мой взгляд, генпрокурор должен как никто другой придерживаться буквы закона, -- говорит Олег Гулак. – И Генеральная прокуратура от некоторых вещей дистанцировалась, во многих процессах она не участвует. Например, выборы. Генпрокуратура полностью ушла с этого поля, а это неправильно!
Кто был генпрокурором Беларуси?
ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич
С февраля 2008 по сентябрь 2011 годы.
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович
С 29 ноября 2004 года по 8 февраля 2008 года.
ШЕЙМАН Виктор Владимирович
С 2000 по 2004 годы.
БОЖЕЛКО Олег Александрович
12 декабря 1996 года назначен и 27 ноября 2000 года освобожден от должности.
КАПИТАН Василий Степанович
В декабре 1992—1995 гг. — Генеральный прокурор Республики Беларусь.
Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан».
15:55 20/09/2019
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