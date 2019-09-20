В шаге от виз по 35 евро. «Призываю держать пальцы скрещенными, чтобы подписание состоялось»
Александр Лукашенко принял решение подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Об этом 20 сентября на брифинге заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси.
«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, - заявил господин Глаз. - Это не простое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».
Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров хочет верить, что Беларусь оказалась в шаге от шенгенских виз по 35 евро, но не может.
- Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, согласованные на самом высоком уровне в очередной раз с Евросоюзом, и, наверное, будут подписаны до того, как шенгенские визы станут стоить для нас 80 евро. И наоборот, будут стоить 35 евро – если соглашения будут подписаны.
Но поскольку эта история длится уже годами, то я всех призываю держать пальцы скрещенными, чтобы подписание все-таки состоялось.
- То, что белорусский МИД представляет как свершившийся факт, еще не совсем факт?
- За прошлые годы мы много-много раз слышали такие заявления, правда, глава государства до сегодняшнего дня еще ни разу не упоминался, поэтому сказать однозначно, не появятся ли в последний момент обстоятельства, которые осложнят подписание соглашений в очередной раз, неизвестно. Давайте верить в лучшее и надеяться на скорое подписание соглашений.
- Вы очень настороженно восприняли заявление МИД. Что может помешать подписанию документов?
- Никаких внутренних технических препятствий, мешающих подписанию соглашений, сейчас не существует, соглашение могло быть подписано уже давно. Но могут вмешаться непредвиденные факторы, связанные, например, с эксцессом и резким ухудшением отношений между Беларусью и Евросоюзом. Например, в Минске приведут в исполнение сразу несколько смертных приговоров, Европейский Союз выступит с осуждением, а Беларусь обидится и отложит подписание. Не вижу других факторов.
- Что подтолкнуло МИД Беларуси выступить с таким важным заявлением?
- Думаю, не стоит искать подоплеку геополитического характера, связывать с трениями с Россией или попыткой резко улучшить отношения с Евросоюзом. Проблема вызревала долгие годы, и если действительно сняты последние противоречия, которые существовали между сторонами, то действительно приятно услышать такую хорошую новость.
- По сути дела, мы уже находимся в ш от виз по 35 евро?
- Надеюсь, я уже много лет надеюсь. Новость хорошая, но после долгих лет ожидания, я не могу уверенно утверждать.
Игорь Юревич, «Белорусский партизан»
15:25 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».