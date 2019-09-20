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В шаге от виз по 35 евро. «Призываю держать пальцы скрещенными, чтобы подписание состоялось»

Александр Лукашенко принял решение подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Об этом 20 сентября на брифинге заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси.

В шаге от виз по 35 евро. «Призываю держать пальцы скрещенными, чтобы подписание состоялось»
«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, - заявил господин Глаз. - Это не простое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров хочет верить, что Беларусь оказалась в шаге от шенгенских виз по 35 евро, но не может.

- Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, согласованные на самом высоком уровне в очередной раз с Евросоюзом, и, наверное, будут подписаны до того, как шенгенские визы станут стоить для нас 80 евро. И наоборот, будут стоить 35 евро – если соглашения будут подписаны.

Но поскольку эта история длится уже годами, то я всех призываю держать пальцы скрещенными, чтобы подписание все-таки состоялось. 

- То, что белорусский МИД представляет как свершившийся факт, еще не совсем факт?

- За прошлые годы мы много-много раз слышали такие заявления, правда, глава государства до сегодняшнего дня еще ни разу не упоминался, поэтому сказать однозначно, не появятся ли в последний момент обстоятельства, которые осложнят подписание соглашений в очередной раз, неизвестно. Давайте верить в лучшее и надеяться на скорое подписание соглашений.


- Вы очень настороженно восприняли заявление МИД. Что может помешать подписанию документов?

- Никаких внутренних технических препятствий, мешающих подписанию соглашений, сейчас не существует, соглашение могло быть подписано уже давно. Но могут вмешаться непредвиденные факторы, связанные, например, с эксцессом и резким ухудшением отношений между Беларусью и Евросоюзом. Например, в Минске приведут в исполнение сразу несколько смертных приговоров, Европейский Союз выступит с осуждением, а Беларусь обидится и отложит подписание. Не вижу других факторов.

- Что подтолкнуло МИД Беларуси выступить с таким важным заявлением?

- Думаю, не стоит искать подоплеку геополитического характера, связывать с трениями с Россией или попыткой резко улучшить отношения с Евросоюзом. Проблема вызревала долгие годы, и если действительно сняты последние противоречия, которые существовали между сторонами, то действительно приятно услышать такую хорошую новость.


- По сути дела, мы уже находимся в ш от виз по 35 евро?

- Надеюсь, я уже много лет надеюсь. Новость хорошая, но после долгих лет ожидания, я не могу уверенно утверждать. 
Игорь Юревич, «Белорусский партизан»
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