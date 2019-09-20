США увеличат военное присутствие в Польше
23 сентября президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подпишут декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск. Об этом сообщил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет liga.net.
"Мы предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна была быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - рассказал чиновник.
По его словам, президенты обсудят этот вопрос с глазу на глаз, после чего состоится заседание делегаций с участием министров иностранных дел и министров обороны.
Щерский сообщил, что инициатором переговоров выступил Дональд Трамп.
Напомним, в апреле польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что правительства стран договорились об увеличении американского контингента в Польше.
В июне в Вашингтоне президенты стран подписали оборонительное соглашение, согласно которому еще 1 000 американских военных будут размещены в Польше на ротационной основе. Согласно данным Onet, сейчас в европейской стране присутствуют 4 500 бойцов из США.
В начале сентября Трамп отменил визит в Варшаву, на котором планировалось подписание декларации об увеличенном контингенте, из-за надвигающегося на США урагана Дориан.
14:29 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».