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США увеличат военное присутствие в Польше

23 сентября президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подпишут декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск. Об этом сообщил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет liga.net.


"Мы предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна была быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - рассказал чиновник.

По его словам, президенты обсудят этот вопрос с глазу на глаз, после чего состоится заседание делегаций с участием министров иностранных дел и министров обороны.

Щерский сообщил, что инициатором переговоров выступил Дональд Трамп.

Напомним, в апреле польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что правительства стран договорились об увеличении американского контингента в Польше.


В июне в Вашингтоне президенты стран подписали оборонительное соглашение, согласно которому еще 1 000 американских военных будут размещены в Польше на ротационной основе. Согласно данным Onet, сейчас в европейской стране присутствуют 4 500 бойцов из США.

В начале сентября Трамп отменил визит в Варшаву, на котором планировалось подписание декларации об увеличенном контингенте, из-за надвигающегося на США урагана Дориан.
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