США увеличат военное присутствие в Польше





"Мы предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна была быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - рассказал чиновник.





По его словам, президенты обсудят этот вопрос с глазу на глаз, после чего состоится заседание делегаций с участием министров иностранных дел и министров обороны.





Щерский сообщил, что инициатором переговоров выступил Дональд Трамп.





Напомним, в апреле польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что правительства стран договорились об увеличении американского контингента в Польше.









В июне в Вашингтоне президенты стран подписали оборонительное соглашение, согласно которому еще 1 000 американских военных будут размещены в Польше на ротационной основе. Согласно данным Onet, сейчас в европейской стране присутствуют 4 500 бойцов из США.





В начале сентября Трамп отменил визит в Варшаву, на котором планировалось подписание декларации об увеличенном контингенте, из-за надвигающегося на США урагана Дориан.