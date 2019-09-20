



На своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий выложил фото, на котором очередной двойник Путина попался на нелепых штанах: одежда президенту явно не по размеру, информирует enovosty.com





«Путин сегодня в «Академии Калашникова». К детям, не напрягаясь, отправили самую мелкую, пожалуй, версию Путина. И штаны, как всегда, выдали от напарника повыше», — написал Голобуцкий.





В сети поглумились над главой РФ, отметив, что «под костюм меняют Путиных».





«Неужели никто не видит, что двойник?», «Под костюм меняют Путиных», «Одни штаны на всех Путиных?», «О! Какой высокий!», — писали юзеры.









Любопытно, что это не первый раз, как двойники Путина «спалились» на размере одежды – обычно на настоящем главе РФ костюмы сидят безупречно, и у него нет накладок с гардеробом.





Юзеры уверены, что Путин отправляет своих двойников на не слишком важные мероприятия.



