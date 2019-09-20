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Нападение на предвыборный пикет в Витебске

Неизвестный напал на предвыборный пикет в Витебске, его гнев вызвали плакаты с антиинтеграционной риторикой.

Пикет инициативной группы председателя городской организации ОГП Ирины Яскевич подвергся нападению прохожего, которого разозлили плакаты «Нет российской оккупации» и «Нет Союзному государству», сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». Конфликт произошел напротив торгового центра «Марко-Сити» на улице Ленина.

Нападавший накинулся на одного из участников пикета и сорвал с его куртки листок формата А4 в файле с вышеупомянутым лозунгом. На видео, которое успели снять очевидцы после инцидента, мужчина в возрасте старается спешно покинуть место конфликта и произносит: «Вы Украину хотите, да? Вы хотите Украину, а?».

Ставший свидетелем происшествия правозащитник Павел Левинов порекомендовал активистам обратиться в правоохранительные органы для установления личности нападавшего и привлечения его к административной ответственности.


*— Так вести себя нельзя. Если тебе что-то не нравится, то это не значит, что ты имеешь право набрасываться, то срывать или делать другие противоправные действия *, — отметил он.

Члены инициативной группы Ирины Яскевич заявили, что, несмотря на нападение, планируют продолжить пикетирование для сбора подписей неподалёку от Синего дома в центре Витебска. Их больше пугает не неадекватное поведение некоторых прохожих, а плохие погодные условия.
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