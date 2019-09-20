Нападение на предвыборный пикет в Витебске
Неизвестный напал на предвыборный пикет в Витебске, его гнев вызвали плакаты с антиинтеграционной риторикой.
Пикет инициативной группы председателя городской организации ОГП Ирины Яскевич подвергся нападению прохожего, которого разозлили плакаты «Нет российской оккупации» и «Нет Союзному государству», сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». Конфликт произошел напротив торгового центра «Марко-Сити» на улице Ленина.
Нападавший накинулся на одного из участников пикета и сорвал с его куртки листок формата А4 в файле с вышеупомянутым лозунгом. На видео, которое успели снять очевидцы после инцидента, мужчина в возрасте старается спешно покинуть место конфликта и произносит: «Вы Украину хотите, да? Вы хотите Украину, а?».
Ставший свидетелем происшествия правозащитник Павел Левинов порекомендовал активистам обратиться в правоохранительные органы для установления личности нападавшего и привлечения его к административной ответственности.
*— Так вести себя нельзя. Если тебе что-то не нравится, то это не значит, что ты имеешь право набрасываться, то срывать или делать другие противоправные действия *, — отметил он.
Члены инициативной группы Ирины Яскевич заявили, что, несмотря на нападение, планируют продолжить пикетирование для сбора подписей неподалёку от Синего дома в центре Витебска. Их больше пугает не неадекватное поведение некоторых прохожих, а плохие погодные условия.
12:38 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».