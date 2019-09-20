Выборы депутатов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. На минувшей неделе был завершен прием документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов, сегодня своих претендентов могут выдвигать трудовые коллективы и партии.





По словам Ермошиной, на этот день претенденты от трудовых коллективов зарегистрированы в трех округах. Партии пока свои документы в избирательные комиссии не направляли.





"Сбор подписей и вообще выдвижение заканчивается 7 октября, поэтому политическим партиям стоит поторопиться и провести заседания своих высших органов для того, чтобы выдвинуть кандидатов в депутаты еще и партийным образом", – отметила она.





При этом, добавила глава ЦИК, среди зарегистрировавших свои инициативные группы граждан есть представители десяти партий – то есть 75% от общего числа.









В среднем на округ сегодня приходятся 4,5 потенциальных кандидата. Однако, по словам Ермошиной, распределены они неравномерно: в некоторых округах пока есть только один претендент, а есть и такие, где их около десяти.





"Избирательная компания проходит бесконфликтно. Очень мало отказов в регистрации инициативных групп, немного жалоб поступило и в центральную комиссию", – проинформировала Ермошина.





Как отметила глава ЦИК, 37% обращений в ЦИК связаны с просьбами разъяснить действующее законодательство и не содержат сведений о нарушении законов. Около 17% обращений и вовсе не связаны с грядущими выборами.





"Это обращения, которые граждане традиционно направляют в Центральную комиссию и связаны они с решением социально-бытовых вопросов, которые граждане полагают возможным решить в ходе данной избирательной кампании", – пояснила Ермошина.





Также, по словам главы ЦИК, к парламентским выборам приковано внимание наблюдателей. Помимо национальных, интерес проявляют и международные, включая представителей таких организаций, как Совет Европы и ОБСЕ.



