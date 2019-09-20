Мария Василевич: В глаза негатив мне не сказал еще никто!

«Наша Нива» спросила у Марии Василевич, как она относится к критике в интернете.









«Конечно, я читала комментарии о себе различного характера. У людей разные позиции — ну имеют право! Спорить с каждым я не собираюсь, но каждое мнение уважаю. Обратите внимание на последовательность: в интернете преимущественно негатив, а когда я разговариваю с людьми вживую — на пикетах, или просто меня на улице узнали и подошли, — то тогда люди меня поддерживают. В глаза негатив мне не сказал еще никто!» — отмечает Василевич.









Откуда у девушки такая должность на Белтелерадиокомпании — «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра»?





«Я работаю ведущей, а официально должность называется именно так», — сказала Василевич и уточнила, что в подчинении у нее никого нет.



