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Мария Василевич: В глаза негатив мне не сказал еще никто!

«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич выдвигается в депутаты Палаты представителей по Кальварийской округу Минска. Ее выдвижение вызвало негативную реакцию пользователей ряда сайтов: 22-летнюю Василевич публика воспринимает прежде всего как спутницу Александра Лукашенко на мероприятиях.

«Наша Нива» спросила у Марии Василевич, как она относится к критике в интернете.


«Конечно, я читала комментарии о себе различного характера. У людей разные позиции — ну имеют право! Спорить с каждым я не собираюсь, но каждое мнение уважаю. Обратите внимание на последовательность: в интернете преимущественно негатив, а когда я разговариваю с людьми вживую — на пикетах, или просто меня на улице узнали и подошли, — то тогда люди меня поддерживают. В глаза негатив мне не сказал еще никто!» — отмечает Василевич.


Откуда у девушки такая должность на Белтелерадиокомпании — «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра»?

«Я работаю ведущей, а официально должность называется именно так», — сказала Василевич и уточнила, что в подчинении у нее никого нет.
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