Мария Василевич: В глаза негатив мне не сказал еще никто!
«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич выдвигается в депутаты Палаты представителей по Кальварийской округу Минска. Ее выдвижение вызвало негативную реакцию пользователей ряда сайтов: 22-летнюю Василевич публика воспринимает прежде всего как спутницу Александра Лукашенко на мероприятиях.
«Наша Нива» спросила у Марии Василевич, как она относится к критике в интернете.
«Конечно, я читала комментарии о себе различного характера. У людей разные позиции — ну имеют право! Спорить с каждым я не собираюсь, но каждое мнение уважаю. Обратите внимание на последовательность: в интернете преимущественно негатив, а когда я разговариваю с людьми вживую — на пикетах, или просто меня на улице узнали и подошли, — то тогда люди меня поддерживают. В глаза негатив мне не сказал еще никто!» — отмечает Василевич.
Откуда у девушки такая должность на Белтелерадиокомпании — «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра»?
«Я работаю ведущей, а официально должность называется именно так», — сказала Василевич и уточнила, что в подчинении у нее никого нет.
11:20 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».