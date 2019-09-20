Кореличский район долго готовился: сегодня Лукашенко солирует там и опять рассказывает про свой огород
Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на темпах посевной на севере Беларуси — Витебской области, чтобы с учетом погодных условий завершить посевную в оптимальные сроки. «Наиважнейший вопрос сегодня — посеять. Поэтому к 1 октября надо все закончить», — подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства также особо акцентировал внимание на уборке кукурузы и стратегии в этом плане: что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах. «Надо иметь в виду, что тут гибко надо поступать. Кукуруза в этом году очень хорошая. Пусть на месте разбираются губернатор, предрайисполкома и руководитель хозяйства. Но самое главное сейчас убрать поля, которые могут быть подтоплены после дождя, чтобы не потерять кукурузу», — сказал он.
Президенту в целом доложили о ходе уборочной кампании и осенних полевых работ, обеспеченности удобрениями, заготовке кормов.
Отдельно речь шла об уборке картофеля. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, картофель убран более чем на 40% площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году, — порядка 325-330 ц/га. Идет закладка в стабфонды.
Александр Лукашенко отметил, что надо стремиться к большей урожайности по этой культуре, и в стране есть успешные примеры работы в данном направлении. «На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали — около 600 ц/га. И у хороших фермеров такая урожайность. А 300-320 ц/га уже прошедший этап. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га, правильно, технологически сеять. Я убедился на своем поле», — рассказал глава государства.
10:29 20/09/2019
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