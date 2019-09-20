Россия финансирует проекты, созданные для лишения Беларуси независимости
От информационной войны в сторону гибридной агрессии. Исследование международной экспертной сети iSANS свидетельствует о расширении финансирования Москвой проектов, влияющих на общественное мнение и несущих угрозу нашей независимости.
То, что происходило в Крыму и в восточной части Украины еще в 2013-ом, сейчас происходит и в Беларуси. Активное давление со стороны России нарастает, и за последние месяцы приобрело характер, близкий к «гибридной войне». Такой вывод делается в отчете международной экспертной сети iSANS. Система российского влияния на Беларусь координируется из одного центра, утверждают эксперты, передает "Белсат".
«Сегодня эта система и в СМИ, и в социальных сетях, и в организациях очень разветвленная в Беларуси, очень хорошо финансируемая через российские фонды, такие, как «Россотрудничество, фонд Горчакова, фонд «Русский мир». Также Программа трансграничного сотрудничества, грантовая программа президента России, через посольство в Минске», – подытоживает исполнительный директор Международной экспертной сети iSANS Владимир Кобец.
Под видом налаживания культурных связей идет создание организаций лояльных Москве людей. Их знакомят с опытом «Русской весны» в Украине, учат налаживать связи. Белорусских школьников массово вывозят в Россию, где боевики ДНР и ЦНР – типа Алексея Мильчакова – учат их обращаться с оружием и взрывчаткой «во славу русского оружия».
«Мы смотрим на генезис этих людей. Он приводит нас к неонацистским группировкам, где они начинали свою активность. Тот же Алексей Кочетков (российский политтехнолог) был редактором «Русского порядка», газета фашистская, и снимок со свастикой очень показателен», – комментирует Владимир Кобец.
Отчет iSANS – документ на сотню страниц – показывает исследование как явной политической деятельности Кремля, так и информационного давления на белорусов через интернет. Сайты СМИ разной формы собственности, анонимные телеграм-каналы и сообщества в соцсетях пишут в одном ключе: интеграция неизбежна, Беларусь слабая и несамостоятельная, а белорусы уже не братский народ, а такие же «русские». Пропагандистские ресурсы, которые писали об Украине и Сирии, добавили отдельные рубрики о нашем государстве, к тому же за последние два года появились около 15 сайтов, которые пишут исключительно о Беларуси.
«В онлайн-сфере появилась дюжина сайтов, которые постоянно, на регулярной основе, пишут различные пропагандистские штампы, опровергают существование белорусов как отдельного народа, опровергают существование белорусского языка, оскверняют национальных героев и важные исторические события», – объясняет директор Аналитического центра EAST Андрей Елисеев.
Центры российского влияния, которые на Западе называют «фабриками троллей», нанимают авторов, маскирующихся под белорусов. Также россияне покупают у региональных страниц права на тематические публикации или рекламу.
«Создана сеть региональных сайтов, где комбинируются нейтральные материалы о местных событиях с антибелорусскими материалами», – рассказывает Андрей Елисеев.
Яркий пример информационного давления Москвы на Минск – публикация газетой «Коммерсантъ» проекта программы для создания Союзного государства, подписанного премьер-министрами Медведевым и Румасом. Под видом слива информации проправительственная газета напечатала собственный пересказ проекта с собственными оценками – о якобы экономической конфедерации с Россией.
«Это красивая информационная провокация, сделанная по всем законам жанра. Чувствуется рука мастера», – оценивает дело главный редактор REFORM.BY Федор Павлюченко.
Руководство Беларуси на возмущение граждан ответило не официальной публикацией программы, а обещанием, что интеграция не повредит нашей независимости.
«Если есть такая спорная тема, которая возбуждает общество, то власти должны первыми реагировать, даже не реагировать, а поделиться подробностями, навязать собственную повестку», – поясняет Федор Павлюченко.
Вывод iSANS – российское воздействие против белорусского общества и экономическое давление на руководство Беларуси будет возрастать перед парламентскими и президентскими выборами, а задачу поглощения Беларуси кремлевские стратеги хотят решить максимум до 2024 года.
Ярослав Стешик/ИР belsat.eu
09:45 20/09/2019
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