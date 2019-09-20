Гражданские активисты по всей стране идут в депутаты

Очередной этап избирательной кампании — зарегистрированные инициативные группы собирают подписи за выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. В Бресте подписи за своих выдвиженцев активно собирают противники аккумуляторного завода «АйПауэр», передает "Белсат".









Четверо выдвиженцев — Роман Кисляк, Александр Кабанов, Владимир Мороз и Елена Макаревич — зарегистрировали свои инициативные группы во всех четырех избирательных округах в Бресте и Брестском районе. В общей команде для сбора подписей работают около сотни человек.





А какими должны быть депутаты по мнению брестчан? Смотрите в полной версии видеорепортажа.









Проблема чистого воздуха возникла в различных регионах Беларуси, где строятся или уже действуют вредные и опасные для окрестностей предприятия. В Светлогорске на Гомельщине это завод беленой целлюлозы.





Андрей Смоленчук, уроженец Светлогорска, выдвинулся на кандидата, так как полагает, что все другие способы защитить интересы горожан уже использованы.





Борьба с экологическими проблемами стала и причиной выдвижения на кандидатов двух могилевских активистов. Противники стройки завода «Омск Карбон» Олег Аксенов и Андрей Бодилев тоже сейчас собирают подписи.





Для регистрации в качестве кандидата на выборах каждый выдвиженец должен собрать не менее тысячи подписей.











