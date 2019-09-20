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Гражданские активисты по всей стране идут в депутаты

Участники экологических протестов против вредных или опасных предприятий в разных городах страны выдвигаются в кандидаты.

Очередной этап избирательной кампании — зарегистрированные инициативные группы собирают подписи за выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. В Бресте подписи за своих выдвиженцев активно собирают противники аккумуляторного завода «АйПауэр», передает "Белсат".


Четверо выдвиженцев — Роман Кисляк, Александр Кабанов, Владимир Мороз и Елена Макаревич — зарегистрировали свои инициативные группы во всех четырех избирательных округах в Бресте и Брестском районе. В общей команде для сбора подписей работают около сотни человек.

А какими должны быть депутаты по мнению брестчан? Смотрите в полной версии видеорепортажа.


Проблема чистого воздуха возникла в различных регионах Беларуси, где строятся или уже действуют вредные и опасные для окрестностей предприятия. В Светлогорске на Гомельщине это завод беленой целлюлозы.

Андрей Смоленчук, уроженец Светлогорска, выдвинулся на кандидата, так как полагает, что все другие способы защитить интересы горожан уже использованы.

Борьба с экологическими проблемами стала и причиной выдвижения на кандидатов двух могилевских активистов. Противники стройки завода «Омск Карбон» Олег Аксенов и Андрей Бодилев тоже сейчас собирают подписи.

Для регистрации в качестве кандидата на выборах каждый выдвиженец должен собрать не менее тысячи подписей.
Ирина Дорофейчук/ИР belsat.eu
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