И если российские пропагандистские СМИ запестрели заголовками «Киев отказался от формулы Штайнмайера», то в украинских медиа, напротив, широко обсуждались условия, на которых Украина готова согласиться на реализацию этих договоренностей. Их 18 сентября озвучили глава МИД Украины Вадим Пристайко и пресс-секретарь Леонида Кучмы (представляет Украину в Минске) Дарка Олифер.





Ранее Кремль выдвигал условие для проведения встречи лидеров «нормандской четверки»: это письменная фиксация формулы Штайнмайера на переговорах Контактной группы в Минске.





Что необходимо знать о пресловутой «формуле» урегулирования российско-украинского конфликта.





Откуда название и при чем здесь Штайнмайер





Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний президент Германии, в 2013—2017 годах занимал должность министра иностранных дел ФРГ. В этой роли он неоднократно посещал Украину, а также участвовал в четырехстороннем «нормандском» формате переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе — с участием представителей Франции, Германии, Украины и России.





В ночь на 20 октября 2016 года лидеры четырех стран при участии глав МИД более четырех часов вели переговоры в Берлине. Они обсуждали возможные пути реального решения конфликта на Донбассе и воплощения в жизнь минских договоренностей.





К тому времени одним из наиболее спорных пунктов Минского протокола стало проведение местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.





Еще осенью 2014 года Россия сорвала предварительные договоренности о таком голосовании, проведя свои так называемые «выборы» в ОРДЛО — их осудили Украина, США и ЕС.





Поэтому на переговорах осенью 2016 года немецкая сторона предложила новый вариант проведения выборов, увязывающий их с предоставлением Донбассу «особого статуса». Штайнмайер был одинм из тех, кто озвучил базовый принцип этой формулы.









Что изначально предусматривала формула





«Формула Штайнмайера» была предложена как способ реализации минских договоренностей, а потому не может рассматриваться в отрыве от них, напомнил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей недавней разъяснительной статье о формуле, опубликованной на сайте Европейская правда.





«Она появилась как ответ на вопрос, когда же должен быть предоставлен „особый статус“ ОРДЛО и (что принципиально важно!) — на каких условиях», — подчеркивает Климкин.





В простейшем виде он формулирует идею Штайнмайера так: «особ с тус путем честных, демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ».





Слова Климкина подтверждают разъяснения посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, которые он озвучил еще в декабре 2016-го, вскоре после рождения на свет самой «формулы Штайнмайера».





«Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы состоятся под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о «специальном статусе» [для ОРДЛО]. Если нет — в таком случае, не вступает в силу, и для этой территории не будет никакого «специального статуса», — пояснил Райхель.





Какие условия выдвигает Украина сейчас





Вечером 18 сентября 2019 года Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы (представляет Украину в Минске), озвучила итоги очередной встречи в Беларуси.





По ее словам, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы дал понять: украинская сторона «не имеет принципиальных возражений относительно сути так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах».





Но Киев настаивает, что реализовать эту формулу можно лишь при выполнении таких условий:





полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы [в ОРДЛО] Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля на неподконтрольном Украине участке российско-украинской границы;

выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.









«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил в районе Золотого и Петровского. В то же время российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках», — добавила Олифер.





Несколькими часами ранее схожее заявление озвучил глава МИД Украины Вадим Пристайко.





18 сентября в Киеве он участвовал в совместном заседании двух комитетов Верховной Рады — по вопросам внешней политики и по вопросам европейской интеграции. На этом заседании Пристайко дал разъяснения относительно позиции Украины по формуле Штайнмайера.





По его словам, еще 2 сентября на встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» он дал принципиальное согласие на реализацию идеи Штайнмайера, однако озвучил условия Киева.





«Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу сказать то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ [о признании выборов честными — прим. ред.], — заявил Пристайко.





«Это — то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ», — добавил министр на заседании двух парламентских комитетов.





Какова позиция России





В то же время российские СМИ по итогам переговоров в Минске 18 сентября массово написали, что Украина «отказалась от формулы Штайнмайера», — так были трактованы условия, озвученные Киевом.





Выводы российской пропаганды были основаны в том числе и на официальных заявлениях российских чиновников.









«Представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — заявил представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов после переговоров 18 сентября.





Второе манипулятивное заявление, противоречащие словам Дарки Олифер, Грызлов озвучил относительно разведению сил в районе Золотого и Петровского. Он заявил, что именно позиция Украины сорвала эти договоренности, что якобы «ставит под угрозу» и проведение ожидаемой осенью встречи лидеров «нормандской четверки».





В то же время Вадим Пристайко сообщил, что именно РФ затягивает проведение такой встречи. Так, Москва «по техническим причинам» отказалась провести переговоры лидеров нормандской четверки 17 сентября, хотя к ним были готовы как президент Владимир Зеленский, так и лидеры Германии и Франции, добавил Пристайко.