Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Атака на НПЗ. Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Саудовская Аравия и арабская коалиция начали проведение военной операции на севере Йемена против военных объектов повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ.


Об этом сообщает Reuters.

Арабская коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, против которых ведется операция.

Напомним, 14 сентября с помощью дронов были атакованы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран.

По данным источников в американском правительстве, атака на Saudi Aramco была совершена из Ирана. При нападении использовались беспилотники и крылатые ракеты.

После атаки нефть подорожала до $71 за баррель. Это самый большой в истории скачок цен на нефть за один день.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru