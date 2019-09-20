Атака на НПЗ. Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене









Арабская коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, против которых ведется операция.





Напомним, 14 сентября с помощью дронов были атакованы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. США обвинили в нападении Иран.





По данным источников в американском правительстве, атака на Saudi Aramco была совершена из Ирана. При нападении использовались беспилотники и крылатые ракеты.





После атаки нефть подорожала до $71 за баррель. Это самый большой в истории скачок цен на нефть за один день.



