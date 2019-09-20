Лидеру ОГП вынесли предупреждение за пикет памяти





На заседании лидеру ОГП вынесли предупреждение за нарушение избирательного законодательства.





Николай Козлов вел стрим с заседания.





Пикет прошел 16 сентября, в день 20-летия со дня исчезновения члена Политсовета ОГП Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.









На пикет пришел представитель комиссии с предупреждением. По его мнению, подписи нужно собирать без подобных заявлений.





Лидер ОГП Николай Козлов собирает подписи за своей выдвижение в кандидаты в депутаты по Старовиленскому избирательному округу № 105 в Минске.



