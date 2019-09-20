Лидеру ОГП вынесли предупреждение за пикет памяти
За пикет памяти, который прошел во время сбора подписей за выдвижение кандидата, лидера Объединенной Гражданской партии Николая Козлова вызвали в окружную комиссию.
На заседании лидеру ОГП вынесли предупреждение за нарушение избирательного законодательства.
Николай Козлов вел стрим с заседания.
Пикет прошел 16 сентября, в день 20-летия со дня исчезновения члена Политсовета ОГП Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
На пикет пришел представитель комиссии с предупреждением. По его мнению, подписи нужно собирать без подобных заявлений.
Лидер ОГП Николай Козлов собирает подписи за своей выдвижение в кандидаты в депутаты по Старовиленскому избирательному округу № 105 в Минске.
"Белорусский партизан"
08:40 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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