Оно должно пройти через Европарламент и Евросовет, после чего будет принято официально.

Визовое соглашение и соглашение о реадмиссии готовятся Евросоюзом и Беларусью последние два года. В целом оно было согласовано сторонами несколько месяцев назад. После этого начались внутренние процедуры.





Соглашение предполагает, что стоимость выдачи визы сократится до 35 евро. Также будут расширены возможности для получения беларусами краткосрочных многократных виз сроком действия более года.









В этом году ЕС утвердил изменения в Визовый кодекс. Они вступят в силу в феврале следующего года. Изменения предполагают увеличение стоимости виз до 80 евро. Если соглашение между Беларусью и Евросоюзом будет подписано до вступления в силу нового кодекса, то стоимость шенгена для беларусов все равно составит 35 евро.





Стороны неоднократно высказывали готовность подписать соглашение до февраля 2020 года.



