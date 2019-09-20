



Член Партии БНФ Ольга Домаскина, которая также выделяется по этому же округу, сообщила в социальных сетях:





"Вот так в Новополоцке. Еще даже и не кандидат, а уже расклеены листовки по общежитиям и предприятиям. Агитация???"





Агитационные материалы выдвиженца в кандидаты размещены в общественных местах преждевременно, еще до объявления его кандидатом, но на такую ​​мелочь избирательные комиссии нередко просто закрывают глаза, сообщает сайт кампании "Правозащитники за свободные выборы".





Денис Карась занимает должность начальника установки нефтяного топлива и ароматики ОАО "Нафтан".









Избирательное законодательство определяет, что продукция производится только из средств избирательного фонда. Фонд же можно создать только после получения свидетельства о регистрации кандидата. Именно с денежного счета кандидата можно оплачивать различные виды агитационной продукции, а не из собственного кармана даже еще и не кандидата. Таким образом, г-н Карась допустил фальстарт.





К тому же, на плакатах отсутствуют выходные данные: метка типографии, номер заказа, тираж.





Может не стоит так спешить, господин Карась, можно и в сеть попасть?



