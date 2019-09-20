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Фальстарт: претендент в депутаты от Новополоцка уже вывесил свои плакаты

В общественных местах Новополоцка несколько дней назад появились плакаты с биографическими данными претендента в кандидаты Дениса Карася. Его инициативная группа зарегистрирована избирательной комиссией Новополоцкого избирательного округа №24.


Член Партии БНФ Ольга Домаскина, которая также выделяется по этому же округу, сообщила в социальных сетях:

"Вот так в Новополоцке. Еще даже и не кандидат, а уже расклеены листовки по общежитиям и предприятиям. Агитация???"

Агитационные материалы выдвиженца в кандидаты размещены в общественных местах преждевременно, еще до объявления его кандидатом, но на такую ​​мелочь избирательные комиссии нередко просто закрывают глаза, сообщает сайт кампании "Правозащитники за свободные выборы".

Денис Карась занимает должность начальника установки нефтяного топлива и ароматики ОАО "Нафтан".


Избирательное законодательство определяет, что продукция производится только из средств избирательного фонда. Фонд же можно создать только после получения свидетельства о регистрации кандидата. Именно с денежного счета кандидата можно оплачивать различные виды агитационной продукции, а не из собственного кармана даже еще и не кандидата. Таким образом, г-н Карась допустил фальстарт.

К тому же, на плакатах отсутствуют выходные данные: метка типографии, номер заказа, тираж.

Может не стоит так спешить, господин Карась, можно и в сеть попасть?
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