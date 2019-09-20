Фальстарт: претендент в депутаты от Новополоцка уже вывесил свои плакаты
В общественных местах Новополоцка несколько дней назад появились плакаты с биографическими данными претендента в кандидаты Дениса Карася. Его инициативная группа зарегистрирована избирательной комиссией Новополоцкого избирательного округа №24.
Член Партии БНФ Ольга Домаскина, которая также выделяется по этому же округу, сообщила в социальных сетях:
"Вот так в Новополоцке. Еще даже и не кандидат, а уже расклеены листовки по общежитиям и предприятиям. Агитация???"
Агитационные материалы выдвиженца в кандидаты размещены в общественных местах преждевременно, еще до объявления его кандидатом, но на такую мелочь избирательные комиссии нередко просто закрывают глаза, сообщает сайт кампании "Правозащитники за свободные выборы".
Денис Карась занимает должность начальника установки нефтяного топлива и ароматики ОАО "Нафтан".
Избирательное законодательство определяет, что продукция производится только из средств избирательного фонда. Фонд же можно создать только после получения свидетельства о регистрации кандидата. Именно с денежного счета кандидата можно оплачивать различные виды агитационной продукции, а не из собственного кармана даже еще и не кандидата. Таким образом, г-н Карась допустил фальстарт.
К тому же, на плакатах отсутствуют выходные данные: метка типографии, номер заказа, тираж.
Может не стоит так спешить, господин Карась, можно и в сеть попасть?
08:35 20/09/2019
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