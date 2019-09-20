Эксперты: Румасу пора паковать чемоданы, а Лукашенко включил дурачка

19 сентября белорусские власти провели совещание по итогам работы экономики за истекший период 2019 года. Александр Лукашенко предупредил правительство, что если не будут выполнены утвержденные на текущий год планы, то последуют жесткие кадровые решения:





«Все ответственные – от премьер-министра – уйдете на покой».









Премьер Сергей Румас порадовать руководителя страны не смог. Из 7 утвержденных на 2019 год прогнозных показателей пока выполняются 4. Не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту.





Особо впечатляет провал по последнему показателю: при планах роста в 4% ВВП за январь-август вырос лишь на 1,1%.









UDF.BY поинтересовался у экономистов, сумеет ли правительство исправит ситуацию до конца года и какое будущее его может ожидать.









«Надо быть честным и уходить в отставку»





Экономист Ярослав Романчук заявил:





«Считаю, что нужно уже паковать чемоданы – и Румасу, и вице-премьерам, и главе Администрации – всем тем, кто брал на себя обязательства и подписывал документы, в котором они обещали обеспечить рост ВВП на 4%».









Отставка, по мнению Романчука, должна ожидать и министра экономики Дмитрия Крутого, который пару месяцев назад говорил, что нет оснований пересматривать прогноз по годовому росту ВВП.









«Трудно представить, что в ситуации, когда мировой экономике грозит стагнация, а российская вырастет не более чем на 1%, белорусская вдруг пришпорит до 4%. Даже манипуляции с цифрами вряд ли спасут нынешний состав Совета министров. На мой взгляд, основная задача невыполнима. Поэтому надо быть честным и просто уходить в отставку, а не делать вид, что все хорошо», – отметил Романчук.





Действительно ли Лукашенко пойдет на жесткие кадровые решения, если прогнозные показатели по итогам года не будут выполнены?





Экономист ответил на вопрос так:





«К сожалению, слишком много задач и приказов, которые звучат со стороны главы государства, повисают в воздухе. Например, указание не поддерживать убыточные тупиковые коммерческие проекты. Сказал – и не сдержал слова. Сказал, что не надо до бесконечности кредитовать предприятия, и тут же подписывается указ о предоставлении денег молочным фермам до 2025 года. Требует не платить «зряплату», а рост зарплат существенно превышает производительность труда, идет проедание капитала. Таких нестыковок и несуразиц огромное количество. Количество неисполненных вертикалью указаний существенно превышает количество выполненных», – сказал Романчук.





По поводу возможного ухода Румаса экономист также отметил:





«Не чиновников нужно менять местами, а нужно менять систему – переходить с госплановской к свободному рынку. Если будет политический заказ, подобрать команду под новые задачи не составит большого труда».





«Человек, который сменит Румаса, обречен на неуспех»





Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY выразил сомнение, что правительству до конца года удастся выполнить прогнозные показатели.









«И дело здесь не в правительстве. У нас все министры – пешки, потому что действуют в том пространстве, которое им выделяет Лукашенко. Он десятилетия не дает им возможности проводить реформы. И по-прежнему считает, что его стратегия верная. А причины всех неудач – эксцесс исполнителей, не умеют работать. Отсюда следует вывод: если ничего не получается, нужно менять исполнителей», – объяснил Марголин логику руководителя Беларуси.





Экономист обратил внимание на заявление Лукашенко, в котором он грозил правительству жесткими кадровыми решениями:





«И чтобы потом меня отдельные умники, не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания?»









«Это называется включать дурачка. Он делает вид, что не понимает, что речь идет о выборах, которые состоятся в будущем году – президентских. Его фраза о том, что народ должен на себе ощутить положительные результаты работы экономики, как раз говорит об обеспокоенности по поводу приближения прездентстких выборов. Выдает его опасения, что народ будет недоволен отсуствием улучшения жизни», – считает Марголин.





Кто может более успешно заменить Румаса в рамках действующей системы?





«Никто. Точно так же как Румас не стал успешной заменой Кобякову. Человек, который сменит нынешнего премьера, обречен на тот же неуспех, т.к. любые робкие попытки правительства убедить Лукашенко в необходимости реформ наталкиваются на жесткое сопротивление», – подытожил экономист.