Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден опубликовал свою автобиографию «Постоянная запись: моя история».





Сноуден, который работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и в Агентстве национальной безопасности (АНБ), в свое время выкрал массу тайных данных о секретной американской программе Prism, посредством которой осуществляется слежка и массовый негласный сбор информации. С января 2013 года Сноуден, тесно сотрудничая с организацией WikiLeaks и ее основателем Джулианом Ассанжем, начал анонимно передавать ведущим американским и мировым СМИ информацию о программе Prism. В результате чего всплыло, что правительство США может по всему миру прослушивать телефонные разговоры, имеет доступ к электронном почте, интернет чатам, переписке.





Всплыло также то, что американские спецслужбы осуществляли прослушку союзников США, в том числе прослушивался телефон немецкой канцлер Ангелы Меркель. Информация, обнародованная Эдвардом Сноуденом вызвала крупнейший международный скандал. Сам Сноуден понимая, что он на грани разоблачения, в мае 2013 года взяв отпуск, отправился в Гонконг, якобы на отдых, а оттуда через некоторое время вылетел в Москву.









С июня 2013 года Эдвард Сноуден находится в Российской Федерации, которая предоставила ему убежище. С самого начала Эдвард Сноуден утверждал, что он выбрал своим убежищем Россию поскольку это была единственная страна, способная его защитить от преследования американских спецслужб и что он в своих действиях руководствовался идей борьбы за права человека.





О деле Эдварда Сноудена и его книге, которая выходит на польский рынок в эфире Польского Радио рассказал Болеслав Пясецкий, преподаватель кафедры спецслужб Академии военного искусства:





- Сложно комментировать книгу, которую я не читал, но, думаю, что, стоит ожидать продолжение нарратива, который Сноуден и его приспешники, а также российское государство, уже много лет диктуют западному общественному мнению. Согласно этому видению Снуоден, руководствуюсь патриотизмом и заботой о правах человека решил, так сказать, дать бой Голиафу. Вследствие чего он, к сожалению, был вынужден искать убежища в России, поскольку «плохие» США решили его наказать. Так, вкратце выглядит этот нарратив, который, безусловно, является ложью.





Эксперт обращает внимание, что фактически вся информация, которую Эдвард Сноуден вывез из США не касается прав человека и гражданск свобод:





- Около 98% информации, которую Сноунден вывез, касалось активности США вне американских границ. Вещи, которые так возмутили общественное мнение, скажем, программа Prism, были легальными на территории США. Специальный суд, созданный в 1978 году для утверждения подобных вещей, подтверждал это на своих тайных заседаниях и высылал специальные распоряжение компаниям, о том, что они обязаны дать доступ американским спецслужбам к тем или иным вещам.





Prism не была программой нелегальной слежки. Эта программа позволила американским спецслужбам создать колоссальные базы данных, благодаря чему в случае, скажем, теракта, была возможность проследить связи террористов. Дело в том, что большая часть работы спецслужб является неявной. Американцы даже усовершенствовали этот механизм с правовой точки зрения, но он продолжает работать. Но здесь главная суть в том, что абсолютное большинство материалов Эдварда Сноудена касается не американцев и прав человека, а разведывательной деятельности США в отношении России, и, среди прочего, Китая. Важно также то, что очень многие из этих материалов не были преданы гласности. И так складывается, что российский адвокат Сноудена имеет хорошие связи с Кремлем и российскими спецслужбами.









Болеслав Пясецкий, констатирует, что сложно однозначно говорить о роли Сноудена, но у него нет сомнений, что бывший сотрудник американских спецслужб передал Москве собранные им разведанные и что он классический перебежчик:





- То, что Сноуден сейчас сотрудничает с российскими спецслужбами – в этом нет никакого сомнения. Говоря о книге Сноудена могу гарантировать, что там даже запятая не появилась без ведома ФСБ. Это полностью контролированная книга. Тоже самое касается его жизни, которая полностью контролируется. Он не первый и не последний перебежчик из американских, британских или других западных спецслужб. Мы знаем многих таких, которые также писали книги. Они, как правило, плохо кончили, поскольку не совладали с адаптацией к российской действительности.





Необходимо понимать, что Сноуден садясь в самолет в США не был хозяином своей судьбы. Вероятно, впервые с россиянами он встретился в российском консульстве в Гонконге. Потом он сел в самолет Аэрофлота, который приземлился в Шереметево. Данные, которыми он располагал уже не были его информацией. В этот момент он был вынужден выторговать, чтобы его не выдали американцам. И все эти разговоры, что россияне не знали будет ли он упорствовать или нет, что у него какие-то там были зашифрованные твердые диски – все это сказки. У него было никаких сильных позиций в отношении российских спецслужб. Это так не работает.









Эксперт подчеркивает, что существует мнение, что Сноуден очень сильно помог Кремлю при осуществлении аннексии Крыма:





- Есть такой секрет полишинеля в Вашингтоне, что захват Крыма был так поздно выявлен американцами благодаря тому, что россияне впервые воспользовались данными об их восприимчивости, полученными от Сноудена. Благодаря этому они замаскировали свои действия. То, что он сотрудничает с российскими спецслужбами - в этом нет никакого сомнения, равно как и то, что он предатель интересов США и НАТО. Сноуден также эффективно помог России и Китаю против Запада – это также не вызывает сомнений, вопрос только в том, когда он начал с ними сотрудничать.