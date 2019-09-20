РФ, КНР и Иран атакуют ЕС фейковыми новостями

Европейская комиссия намерена создать международную платформу для борьбы с фейковыми новостями. Она объединит 38 организаций, которые проверяют информацию в СМИ онлайн в 17 странах-членах ЕС.





Европейский парламент в Страсбурге обсудил влияние кампаний по дезинформации на выборы в европейских странах. В дискуссии участвовали депутаты от Польши Анна Фотыга и Анджей Халицкий.





Комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг представил доклад о информационных атаках накануне выборов в Европарламент, прошедших в мае с.г.: «Отчеты показывают, что продвижение в сети одной из немецких политических партий составило 86 процентов от общей активности всех групп в фейсбуке. У этой партии было в четыре раза больше комментариев, в шесть раз больше репостов, чем у всех остальных партий вместе взятых. Многие из этих лайков и репостов пришли из группы из 80 тысяч подозрительных аккаунтов».









Согласно последним данным, информационные атаки на ЕС в основном осуществлялись Россией, Китаем, Ираном и так называемым Исламским государством.





Отчеты ЕС показывают, что кампании по дезинформации проводились не только перед выборами. Они были также во время пожара собора Нотр-Дам в Париже, а также проявлялись при публикации статей, изображающих в дурном свете Украину.