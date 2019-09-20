РФ, КНР и Иран атакуют ЕС фейковыми новостями
Европейская комиссия намерена создать международную платформу для борьбы с фейковыми новостями.
Европейская комиссия намерена создать международную платформу для борьбы с фейковыми новостями. Она объединит 38 организаций, которые проверяют информацию в СМИ онлайн в 17 странах-членах ЕС.
Европейский парламент в Страсбурге обсудил влияние кампаний по дезинформации на выборы в европейских странах. В дискуссии участвовали депутаты от Польши Анна Фотыга и Анджей Халицкий.
Комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг представил доклад о информационных атаках накануне выборов в Европарламент, прошедших в мае с.г.: «Отчеты показывают, что продвижение в сети одной из немецких политических партий составило 86 процентов от общей активности всех групп в фейсбуке. У этой партии было в четыре раза больше комментариев, в шесть раз больше репостов, чем у всех остальных партий вместе взятых. Многие из этих лайков и репостов пришли из группы из 80 тысяч подозрительных аккаунтов».
Согласно последним данным, информационные атаки на ЕС в основном осуществлялись Россией, Китаем, Ираном и так называемым Исламским государством.
Отчеты ЕС показывают, что кампании по дезинформации проводились не только перед выборами. Они были также во время пожара собора Нотр-Дам в Париже, а также проявлялись при публикации статей, изображающих в дурном свете Украину.
07:58 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».