Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

РФ, КНР и Иран атакуют ЕС фейковыми новостями

Европейская комиссия намерена создать международную платформу для борьбы с фейковыми новостями.

    
Европейская комиссия намерена создать международную платформу для борьбы с фейковыми новостями. Она объединит 38 организаций, которые проверяют информацию в СМИ онлайн в 17 странах-членах ЕС.

Европейский парламент в Страсбурге обсудил влияние кампаний по дезинформации на выборы в европейских странах. В дискуссии участвовали депутаты от Польши Анна Фотыга и Анджей Халицкий.

Комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг представил доклад о информационных атаках накануне выборов в Европарламент, прошедших в мае с.г.: «Отчеты показывают, что продвижение в сети одной из немецких политических партий составило 86 процентов от общей активности всех групп в фейсбуке. У этой партии было в четыре раза больше комментариев, в шесть раз больше репостов, чем у всех остальных партий вместе взятых. Многие из этих лайков и репостов пришли из группы из 80 тысяч подозрительных аккаунтов».


Согласно последним данным, информационные атаки на ЕС в основном осуществлялись Россией, Китаем, Ираном и так называемым Исламским государством.

Отчеты ЕС показывают, что кампании по дезинформации проводились не только перед выборами. Они были также во время пожара собора Нотр-Дам в Париже, а также проявлялись при публикации статей, изображающих в дурном свете Украину.
Польское радио
Поделиться
Последние известия





Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru