Минску нечего ждать от Москвы: можно спать спокойно, пока…

Эти действия в отдаленной перспективе чреваты пагубными последствиями.





Однако в ближайшие годы его участники будут заняты перестройкой своих военных потенциалов и размещением дополнительных сил союзников.









Об этом сегодня говорили эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» на презентации нового выпуска «Минского барометра». Кстати, по словам Дениса Мельчнцова, координатора программы «Внешняя политика Беларуси» организации, аналитики готовят большой доклад по региональной безопасности специально для международного форума «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который пройдет 7-8 октября в белорусской столице.





Эксперты считают, что помимо развития отношений с центральными структурами НАТО и США, Беларусь будет концентрироваться на выстраивании корректных отношений в сфере безопасности с Польшей, которая отчетливо стремится выйти на первые роли в НАТО, стать главным партнером США в регионе и потеснить в этом ФРГ. Минск не пойдет на конфронтацию с Варшавой, но не может игнорировать растущую польскую военную мощь в силу своего союза с Россией и характера польско-российских отношений. А потому ставит на прозрачность и диалог. В русле аналогичной политики будут развиваться отношения и с остальными членами НАТО и Украиной. Исключением является Литва, но в одиночку она не может влиять на западные структуры и США.





Беларусь продолжит развивать потенциал своей армии руководствуясь в основном своими собственными соображениями и возможностями, все более автономно от России. Единственным важным для Кремля сегментом сотрудничества с Беларусью останется ПВО в широком смысле слова. В остальном, атмечают эксперты «Минского диалога», Минску нечего ждать от Москвы, которая продолжит наращивать свои оборонительные возможности своих силовых структур и на своей территории, а также развивать свой ВПК в сторону минимальной кооперации с белорусами.









Это очевидно для соседних стран, которые говорят об «опасности с Востока», но при детальном рассмотрении выясняется, что подразумевают Калининградскую область. Для Беларуси это означает перестраивание армии в сторону большей нейтральности, с упрощением технической оснащенности, адаптацией планов обучения и оперативных планов к более скромным нуждам более нейтральной страны при формальном сохранении членства в ОДКБ, союза с Россией и участия в совместных учениях.



