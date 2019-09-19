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Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али умер на 84-м году жизни в больнице в Саудовской Аравии после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное тунисское телевидение.

Зин аль-Абидин бен Али. Фото zen.yandex.ru
 
Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али умер на 84-м году жизни в больнице в Саудовской Аравии после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное тунисское телевидение.

12 сентября адвокат экс-президента Мунир бен Салха сообщил о критическом состоянии здоровья экс-президента и его переводе в больницу в городе Джидде. Отмечалось, что он несколько лет боролся с раком. Юрист сегодня подтвердил смерть бывшего лидера Туниса.

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Он выехал из страны и обосновался в Саудовской Аравии.
belta.by
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