Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Зин аль-Абидин бен Али. Фото zen.yandex.ru

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али умер на 84-м году жизни в больнице в Саудовской Аравии после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное тунисское телевидение.





12 сентября адвокат экс-президента Мунир бен Салха сообщил о критическом состоянии здоровья экс-президента и его переводе в больницу в городе Джидде. Отмечалось, что он несколько лет боролся с раком. Юрист сегодня подтвердил смерть бывшего лидера Туниса.





Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Он выехал из страны и обосновался в Саудовской Аравии.







