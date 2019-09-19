Но Лукашенко решил, что во всём виноваты избалованные дети, смартфоны и интернет. Четверткову восстановили на рабочем месте, директора школы сняли, чиновникам объявили выговоры а четвероклассника, над которым нависала парта, вместе с отцом вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних.





Имеет ли право Александр Лукашенко вот так запросто вмешиваться в ситуацию и “решать” её в пользу одной из сторон? В нашей стране это, скорее, риторический вопрос. А факт в том, что глава Беларуси поступает так не в первый раз. Пока в соцсетях вспоминают бородатый анекдот про незаменимого Лукашенко, который по телефону помогает перебирать картошку, вспоминаем, кому ещё приходил на помощь белорусский супергерой без плаща.

Ночные покупатели алкоголя

В 2018 году Мингорисполком принял решение с 1 октября запретить в магазинах продажу алкогольных напитков с 23:00 до 7:00. Продавать спиртное в это время разрешалось только в барах и только в розлив. Но не прошло и суток, как Александр Лукашенко распорядился отменить “непродуманные решения”.





Как объяснили в Администрации президента, это решение главы государства продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

Водители, которые не понимают по-белорусски





19 апреля 2019 года Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу, неожиданно обратился к теме дорожных знаков.





“Еду по дороге. Трасса, которую называют президентской. Вывесили табло “Выконвай хуткасны рэжым”. Понятно мне, что хотел сказать автор. Но едет русский человек или русскоязычный белорус: выконвай… хуткасны… Но понял, что „рэжым“. Неужели [думает] опять про диктатуру Лукашенко. Что вы хотели этим показать? 50 процентов населения (с запасом говорю) поймут, что требует дорожник или гаишник… Но остальные же не поймут! Пришлось вернуть название нормальное. Кто поймёт, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко…”

Через пару дней водители заметили “мягкую русификацию” на трассе М3 “Минск — Витебск”. На придорожном информационном табло надпись о соблюдении скорости перевели с белорусского на русский язык.

Белорусские фотомодели

В 2004 году Александр Лукашенко ехал по проспекту Победителей в Минске и увидел билборд с рекламой часов Omega. На нём красовалась топ-модель Синди Кроуфорд. Почему-то она не понравилась руководителю Беларуси.





“Надо, чтобы у мэра Минска не висели эти француженки с замызганными лицами [Синди Кроуфорд — американка. — Еврорадио] на каждом перекрёстке, в том числе и там, где президент ездит. Своих туда фотографируйте, и пусть рекламируют часы нашего предприятия, а импортные часы пусть платят нашим девчатам”.





На следующий день наружную рекламу с американской супермоделью убрали с улиц города. Однако “замызганные лица француженок” не сразу сменились праведными лицами белорусских красавиц. Коммерческий билборд заменили “социалкой” для водителей: табун лошадей с надписью “Не гони!”.





Но процесс был запущен: сейчас на наружной рекламе в Беларуси вы не встретите фотомоделей не из Беларуси.

“Народные мстители” из Пуховичей

31 декабря 2008 года в деревне Пуховичи Житковичского района произошло громкое убийство. Трое односельчан жестоко расправились с Николаем Макаревичем, а труп попытались сжечь. Во время следствия они рассказывали, что подозревали Макаревича в поджогах — мол, парень терроризировал деревню и другого способа остановить его не было.





Резонансное дело дошло до Лукашенко, и он неожиданно приказал освободить всех задержанных!





“Пожалуйста, завтра вы их отвезите в деревню, я вас прошу, пусть они живут в деревне, а вы ведите своё уголовное дело... Ну негодяй, он людей терроризировал, целую деревню. Если уж мужики на это пошли, наверное, они действительно возмущены были. И все же простые люди на их стороне… Нельзя их сажать! Что это — великий человек погиб? По тюрьмам скитался, пришёл и ещё терроризирует целую деревню”, — сказал Александр Лукашенко в феврале 2009 года на совещании по совершенствованию уголовного законодательства.





В апреле 2009 года убийц признали виновными, но получили они гораздо меньше, чем требовал прокурор. А через три месяца стало известно, что Александр Лукашенко специальным указом помиловал двоих осуждённых. С них даже сняли судимость.

Участницы Pussy Riot

17 июня 2019 года во время перелёта из Москвы в Киев на пересадке в Минске двум участницам Pussy Riot — Ольге Курачёвой и Веронике Никульшиной — запретили въезд в Беларусь. Девушкам сообщили, что им запрещено посещать нашу страну до 22 мая 2020 года. Однако, несмотря на запрет, их всё же пустили на рейс в Киев.





Уже на следующий день девушкам позвонила глава Администрации президента Наталья Кочанова. Активистки предоставили СМИ расшифровку их разговора:





— Александр Григорьевич, президент наш, узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот, вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. Ольга Владимировна, пожалуйста, у белорусской стороны нет к вам никаких претензий. Если хотите, приезжайте, будем рады.





...Ну знаете, как всегда, где-то перестра... перетрудились наши органы, непонятно по каким вопросам, поэтому тут уж так получилось...





— Мы понимаем, спасибо вам огромное.





— Говорю, что было удивление, просто удивление — зачем, почему, что? Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: “Боже, что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов”. Всё, нет вопросов, значит, я вам звоню. Так что, Ольга Владимировна, всего доброго вам.





Позже начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун подробнее рассказал о причинах запрета на въезд: “Они же себя проявили на чемпионате мира по футболу в 2018 году [в России]. И в целях профилактики, чтобы у нас не повторилась подобная история, запрет был введён”. Но теперь, по его словам, стороны “нашли понимание, что этого не повторится”.

Отец убитой девушки

В феврале 2018 года во время встречи с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом Александр Лукашенко рассказал, что помог раскрыть давнее убийство, по которому успели вынести неправильный приговор.





"Мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу. Это было в Могилёвской области. Ко мне обратились простые люди — отец убитой дочери. Пришёл и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. Обращений таких много", — поделился воспоминаниями Лукашенко.





Он рассказал, что попросил отца убитой девушки прислать все материалы дела, которые у него есть. "Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ: во что бы то ни стало расследовать это уголовное дело. Негодяев нашли в России, привезли в Минск, завели снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он убийца. А его фактически оправдали", — рассказал руководитель государства.





Позже стали известны подробности дела: Светлану Поддубскую обнаружили в начале февраля в собственном доме. Ей было нанесено 41 ножевое ранение. По подозрению в убийстве был задержан Юрий Иванов, который первоначально написал явку с повинной, но после разговора с адвокатом отказался от признаний. В 2010 году суд признал его невиновным. Но после того, как в дело вмешался Лукашенко, Иванова задержали в России и доставили в Минск. В мае 2018-го Верховный суд приговорил мужчину к 21 году лишению свободы. Юрий Иванов свою вину не признал.

Финалисты “Евровидения”

В 2012 году Беларусь на международном конкурсе “Евровидение” представила поп-рок-группа Litesound. Они выступили в Баку с песней “We Are The Heroes” (“Мы — герои”), однако героями не стали. В финал коллектив не прошёл, заняв в своём полуфинале 15-е место из 18.

В историю белорусского участия на “Евровидении” это всё вошло совсем по другому поводу. Во время национального отбора разразился скандал: жюри отправило на конкурс певицу Алёну Ланскую, однако Еврорадио уличило его в подтасовке результатов. Лукашенко распорядился о создании специальной комиссии, которая подтвердила нарушения.





Глава государства высказал сожаление, что “приходится на уровне президента заниматься подобными вопросами”. Однако Лукашенко подчеркнул, что “стержнем всей его политики является вопрос справедливости”.





И правильно: фальсифицировать итоги голосования — это плохо.



