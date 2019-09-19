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Евродепутаты подготовили резолюцию о пакте Молотова-Риббентропа и жертвах тоталитарных режимов

Резолюция по противодействию фальсификации исторических фактов Россией станет одной из главных тем последнего дня заседания Европейского парламента.

Резолюция по противодействию фальсификации исторических фактов Россией станет одной из главных тем последнего дня заседания Европейского парламента.

В резолюции евродепутаты хотят напомнить историю начала Второй мировой войны и отметить, что ее начала не только нацистская Германия, но и СССР. В документе евродепутаты призывают Еврокомиссию к решительной реакции на попытки фальсификации исторических фактов Россией.

В среду, 18 сентября, в Европейском парламенте прошли дебаты на тему данной резолюции. Евродепутаты говорили о том, что Европа должна помнить о миллионах жертв тоталитарных режимов – нацистской Германии и коммунистической России.

Польский евродепутат Анна Фотыга, автор данной резолюции, сказала, что у нее родилась идея создания этого документа в 80-ю годовщину «безумного, ужасного пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между нацистской Германией и советской Россией».


«В резолюции мы призываем Россию изменить свою политику, чтобы она смирилась со своим прошлым», - отметила литовский евродепутат Раса Юкнявичене, которая поддержала польскую инициативу.

В документе также речь идет о людях, которые выступали против тоталитарных режимов, как например Витольд Пилецкий. Также будет предложено установить день памяти героев борьбы против оккупантов. Праздник должен быть установлен в годовщину смерти Витольда Пилецкого, то есть 25 мая.
Польское радио
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