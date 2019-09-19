Резолюция по противодействию фальсификации исторических фактов Россией станет одной из главных тем последнего дня заседания Европейского парламента.





В резолюции евродепутаты хотят напомнить историю начала Второй мировой войны и отметить, что ее начала не только нацистская Германия, но и СССР. В документе евродепутаты призывают Еврокомиссию к решительной реакции на попытки фальсификации исторических фактов Россией.





В среду, 18 сентября, в Европейском парламенте прошли дебаты на тему данной резолюции. Евродепутаты говорили о том, что Европа должна помнить о миллионах жертв тоталитарных режимов – нацистской Германии и коммунистической России.





Польский евродепутат Анна Фотыга, автор данной резолюции, сказала, что у нее родилась идея создания этого документа в 80-ю годовщину «безумного, ужасного пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между нацистской Германией и советской Россией».









«В резолюции мы призываем Россию изменить свою политику, чтобы она смирилась со своим прошлым», - отметила литовский евродепутат Раса Юкнявичене, которая поддержала польскую инициативу.





В документе также речь идет о людях, которые выступали против тоталитарных режимов, как например Витольд Пилецкий. Также будет предложено установить день памяти героев борьбы против оккупантов. Праздник должен быть установлен в годовщину смерти Витольда Пилецкого, то есть 25 мая.







