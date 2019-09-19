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Москва и Минск не свернут военное сотрудничество с Баку в пользу Еревана

В Ереване в очередной раз затянули заунывную песнь о том, что «как нехорошо, что члены ОДКБ продают вооружение Азербайджану».

Москва и Минск не свернут военное сотрудничество с Баку в пользу Еревана
На сей раз запевалой выступил председатель постоянной комиссии по вопросам Евразийской интеграции парламента Армении Микаэл Мелкумян, который по окончании совместного заседания с комитетом Госдумы по делам СНГ в Москве заявил о желании Еревана предложить ограничить продажу стратегического наступательного вооружения странами ОДКБ третьим странам, пишет armiya.az

«Армения, как член ОДКБ, получает в бонусном варианте разные виды стратегического наступательного вооружения, но у нас есть проблема, что (такое же оружие) продается и Азербайджану, и мы, как члены ОДКБ хотим предложить создать какой-то формат, чтобы ограничить такую продажу», — сказал Мелкумян в беседе с журналистами.


Он добавил, что «армянская сторона будет выступать с этой инициативой на осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которая пройдет в Ереване в ноябре».

Ранее, напомним, и пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян беспокоилась продажей Азербайджану вооружения некоторыми членами ОДКБ.

Не трудно догадаться, что речь идет о России и Беларуси – в ОДКБ лишь у этих государств Азербайджан приобретает оружие и военную технику. Но прислушаются ли в Москве и Минске к мольбам Еревана не продавать вооружение Баку?

Ответить на этот вопрос редакция Armiya.az попросила белорусского политического обозревателя Романа Яковлевского и российского политолога, основателя экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталия Арькова.

По словам Р. Яковлевского, вполне естественно желание Армении стремиться повлиять на членов ОДКБ как-то ограничить продажу оружия Азербайджану, с которым она находится в состоянии войны, как и то, что напомнить об этом собираются на предстоящей сессии ПА ОДКБ в Ереване.

- Но можно напомнить еще, что на прошлом Ереванском саммите ОДКБ этот вопрос обсуждался и президентами—реальной властью в этих странах. Так что парламенты - не тот уровень. Очевидно, идет просто зондаж накануне председательства Беларуси в ОДКБ. А аргументами в пользу продажи оружия Азербайджану звучат мнения, что этим продавцы (Москва и Минск) никак не нарушают международные соглашения. И не слышно, чтобы это кто-то опровергал.

Также, говоря о солидарности внутри ОДКБ, так сегодня, например, фактически воюют между собой Кыргызстан и Таджикистан- члены ОДКБ. Можно еще отметить, что сегодня вместо Грузии Азербайджан стал основным стратегическим союзником США в регионе, сохраняя ровные отношения с Москвой и Минском, будучи с Беларусью членом Движения неприсоединения.


Поэтому, считаю, что ни Россия, ни Беларусь никак не пожелают негативно влиять на отношения с Баку путем ограничения любых сфер сотрудничества в пользу Еревана. И это их суверенное право, - сказал Р. Яковлевский.

В свою очередь, Виталий Арьков отметил, что объяснение представителя нынешнего руководства Армении, дескать, призыв к коллегам по ОДКБ не продавать оружие третьим странам направлен исключительно против Азербайджана, по меньшей мере, лукавство.

- Ведь очевидно: получив отказ на поставку оружия от Москвы и Минска, Баку увеличит закупки у Тель-Авива, Вашингтона и того же Парижа. Последнее особенно примечательно: Франция во многом поддерживает Армению, но не против продавать продукцию своего ВПК в Азербайджан, поскольку свои собственные интересы превыше переживаний страны, застывшей в позе с протянутой рукой. И мне бы хотелось посмотреть на ответную реакцию тех же США, когда Армения потребует от них не продавать оружие Азербайджану.

Что же касается призывов Армении к ОДКБ, то не кажется ли вам странным, что они стали звучать именно в тот момент, когда Турция начала закупки у России ЗРК С-400 «Триумф», ведет переговоры о поставках истребителей пятого поколения Су-57, а Рособоронэкспорт наращивает свою долю на мировом рынке вооружений? Как любит говорить один известный российский телеведущий: «Совпадение? Не думаю…».

Очевидно, что указание армянских политиков Азербайджана в качестве причины своих заявлений есть лишь попытка прикрыть истинные причины демарша и его истинных заказчиков. С приходом к власти прозападного режима Никола Пашиняна Армения проводит последовательную антироссийскую политику. Поэтому считаю, что Москва и Минск будут и дальше продавать вооружение Азербайджану, и вряд ли очередная просьба Еревана ими будет услышана, - сказал В. Арьков.
Бахрам Батыев
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