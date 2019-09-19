Микаэл Мелкумян, который по окончании совместного заседания с комитетом Госдумы по делам СНГ в Москве заявил о желании Еревана предложить ограничить продажу стратегического наступательного вооружения странами ОДКБ третьим странам, пишет На сей раз запевалой выступил председатель постоянной комиссии по вопросам Евразийской интеграции парламента Армениин, который по окончании совместного заседания с комитетом Госдумы по делам СНГ в Москве заявил о желании Еревана предложить ограничить продажу стратегического наступательного вооружения странами ОДКБ третьим странам, пишет armiya.az





«Армения, как член ОДКБ, получает в бонусном варианте разные виды стратегического наступательного вооружения, но у нас есть проблема, что (такое же оружие) продается и Азербайджану, и мы, как члены ОДКБ хотим предложить создать какой-то формат, чтобы ограничить такую продажу», — сказал Мелкумян в беседе с журналистами.









Он добавил, что «армянская сторона будет выступать с этой инициативой на осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которая пройдет в Ереване в ноябре».





Ранее, напомним, и пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян беспокоилась продажей Азербайджану вооружения некоторыми членами ОДКБ.





Не трудно догадаться, что речь идет о России и Беларуси – в ОДКБ лишь у этих государств Азербайджан приобретает оружие и военную технику. Но прислушаются ли в Москве и Минске к мольбам Еревана не продавать вооружение Баку?





Ответить на этот вопрос редакция Armiya.az попросила белорусского политического обозревателя Романа Яковлевского и российского политолога, основателя экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталия Арькова.





По словам Р. Яковлевского, вполне естественно желание Армении стремиться повлиять на членов ОДКБ как-то ограничить продажу оружия Азербайджану, с которым она находится в состоянии войны, как и то, что напомнить об этом собираются на предстоящей сессии ПА ОДКБ в Ереване.





- Но можно напомнить еще, что на прошлом Ереванском саммите ОДКБ этот вопрос обсуждался и президентами—реальной властью в этих странах. Так что парламенты - не тот уровень. Очевидно, идет просто зондаж накануне председательства Беларуси в ОДКБ. А аргументами в пользу продажи оружия Азербайджану звучат мнения, что этим продавцы (Москва и Минск) никак не нарушают международные соглашения. И не слышно, чтобы это кто-то опровергал.





Также, говоря о солидарности внутри ОДКБ, так сегодня, например, фактически воюют между собой Кыргызстан и Таджикистан- члены ОДКБ. Можно еще отметить, что сегодня вместо Грузии Азербайджан стал основным стратегическим союзником США в регионе, сохраняя ровные отношения с Москвой и Минском, будучи с Беларусью членом Движения неприсоединения.









Поэтому, считаю, что ни Россия, ни Беларусь никак не пожелают негативно влиять на отношения с Баку путем ограничения любых сфер сотрудничества в пользу Еревана. И это их суверенное право, - сказал Р. Яковлевский.





В свою очередь, Виталий Арьков отметил, что объяснение представителя нынешнего руководства Армении, дескать, призыв к коллегам по ОДКБ не продавать оружие третьим странам направлен исключительно против Азербайджана, по меньшей мере, лукавство.





- Ведь очевидно: получив отказ на поставку оружия от Москвы и Минска, Баку увеличит закупки у Тель-Авива, Вашингтона и того же Парижа. Последнее особенно примечательно: Франция во многом поддерживает Армению, но не против продавать продукцию своего ВПК в Азербайджан, поскольку свои собственные интересы превыше переживаний страны, застывшей в позе с протянутой рукой. И мне бы хотелось посмотреть на ответную реакцию тех же США, когда Армения потребует от них не продавать оружие Азербайджану.





Что же касается призывов Армении к ОДКБ, то не кажется ли вам странным, что они стали звучать именно в тот момент, когда Турция начала закупки у России ЗРК С-400 «Триумф», ведет переговоры о поставках истребителей пятого поколения Су-57, а Рособоронэкспорт наращивает свою долю на мировом рынке вооружений? Как любит говорить один известный российский телеведущий: «Совпадение? Не думаю…».





Очевидно, что указание армянских политиков Азербайджана в качестве причины своих заявлений есть лишь попытка прикрыть истинные причины демарша и его истинных заказчиков. С приходом к власти прозападного режима Никола Пашиняна Армения проводит последовательную антироссийскую политику. Поэтому считаю, что Москва и Минск будут и дальше продавать вооружение Азербайджану, и вряд ли очередная просьба Еревана ими будет услышана, - сказал В. Арьков.







