Упс! Блогеры выдвинули альтернативу фаворитке Лукашенко

Мария Василевич





Победительница конкурса «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич, которая в последнее время регулярно появляется на публике вместе с президентом Александром Лукашенко, выдвигается кандидатом в депутаты по Кальварийскому избирательному округу № 4.





Это — во Фрунзенском районе города Минска. Тем не менее, блогеры со всей Беларуси объединились для того, чтобы выдвинуть в противовес ей своего кандидата и решили остановиться на кандидатуре предпринимателя из Минска Николая Масловского. В его команде будет целых три блогера из Гомеля, среди которых — широко известные в нашем городе Артем Шапоров и Наташа Богданова.









Зачем это нужно и как появилась такая инициатива, «Сильным новостям» рассказал гомельчанин, создатель Youtube-канала «Общество Гомель» Артем Шапоров.





— Александр Григорьевич Лукашенко в последнее время стал проталкивать Марию Василевич во все сферы жизни: то в колхоз председателем, то — в Палату представителей. Она безусловно красавица, но мы хотим обратить внимание на то, что политикой должны заниматься профессионалы и она, скорее всего, для страны ничего не сделает. Депутатами должны становиться квалифицированные и опытные люди. Поэтому мы, блогеры, те, кто общается с людьми и открыто разговаривает с ними, решили выдвинуть своего кандидата против кандидатуры Василевич, чтобы показать людям всю эту ситуацию во всей красе, чтобы об этом знало как можно больше людей, чем знает сейчас. Мы хотим попытаться каким-то образом не дать возможности так гладко пройти этому кандидату в депутаты, — рассказал Артем Шапоров.









В качестве первого шага на канале «Общество Гомель» вышел ролик, где содержится анонс будущей кампании. А поскольку новостей там еще, судя по всему, нет, основную часть видео занимают довольно красноречивые рассказы гомельчан о том, как им живется. Смотрите и ставьте «лайки».