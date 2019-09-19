Марголин: Лукашенко как пилот перед вылетом

«Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент»





Лукашенко посчитал экономические планы правительства на 2020 год недостаточно напряженными и отправил пакет прогнозных документов на доработку.





«Меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - заявил Лукашенко чиновникам, собравшимся для подведения итогов работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.





"И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (глава президентской администрации Наталья Кочанова), не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - подчеркнул белорусский руководитель.





"Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют", - подчеркнул Александр Лукашенко.









По словам премьер-министра Сергея Румаса, из семи утвержденных на 2019 год прогнозных показателей выполняются четыре. Пока не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту. "В региональном разрезе по росту ВВП только Минская область находится в прогнозе", - отметил он.





"Вице-премьеры не должны бегать за министрами, а министры не должны бегать за губернаторами, если это, допустим, сельское хозяйство, а заниматься только технологиями. Министр сельского хозяйства - это технологии, что-то новое, перспективное. Сеять, убирать, косить, возить, консервировать - это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вице-премьер должен заняться ключевым вопросом, если это сельское хозяйство - экспортом продукции", - расставил акценты Лукашенко.





«У Лукашенко нет 100-процентной гарантии»





- Лукашенко готовится к президентским выборам. Отсюда и его оговорки: я ни в какой кампании не участвую, - делает вид, словно не понимает, о чем идет речь.





Отсюда – и разносы по поводу недостаточных результатов в 2019 году, отсюда и критика недостаточно амбициозных планов 20 год. Но вместе с тем, Лукашенко еще раз демонстрирует, что избранная им парадигма не меняется; он по-прежнему считает, что невыполнение прогнозных показателей, вообще слабый рост экономики, который люди не ощущают на себе, – проблема исполнительской дисциплины. А потому надо просто поменять одних исполнителей на других – и все станет хорошо. Лукашенко имеет в виду не только премьера и министров, не только чиновников администрации президента, но и проговаривается о том, что надо посмотреть на работу директорского корпуса.





Видны некоторые изменения в риторике: если раньше Лукашенко посылал министров, вице-премьеров руководитель конкретными хозяйствами, или бросал их «на прорыв» в конкретных отраслях, то сейчас он заявляет, что не дело министров и вице-премьеров руководить предприятиями, это дело исполкомов, губернаторов, а министры должны заниматься стратегическими вопросами. А вице-премьеры – вообще заниматься экспортом.





Если по старинке раздавать поручения налево и направо, не проводя структурных изменений, то ничего и не изменится, – заявил «Белорусскому партизану» известный экономист Лев Марголин.









- Премьер-министр сказал, что выполнены только 4 из 7 прогнозных показателей.





- Но не выполнены то основные показатели, от которых все и зависит: не обеспечен рост ВВП, не выполнен рост производительности труда. И это при том, что правительство всерьез рассматривает задачу к 2025 году увеличить рост ВВП до 100 миллиардов долларов при нынешних 60-ти! Это вам, извините, не 40% роста, которые Украина намечает. Но Украина планирует запуск рынка земли, борьбу с коррупцией, планирует еще ряд знаковых проектов, которые действительно могут дать рост экономики. Беларусь не планирует никаких структурных изменений, но собирается увеличить экономику на две трети, то есть на 67% за 5 лет. При том, что даже 4,5% являются неисполнимой мечтой.





- Но при этом Лукашенко не сомневается, что кресло президента останется за ним и после 2020 года.





- Лукашенко не сомневается, по крайней мере, публично. Хотя его пассажи про самочувствие народа выдают его тревогу: все разговоры о политических вакханалиях – что это, если не подспудное выражение волнения или неуверенности? Да, Лукашенко понимает, что в его распоряжении есть машина, которая вроде бы заправлена, на пару, тысячи раз проверена… НО это как летчик перед вылетом: вроде все проверено, но 100-процентной гарантии, что не произойдет сбоя, нет. Нет гарантии и у Лукашенко.







