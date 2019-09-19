Марголин: Лукашенко как пилот перед вылетом
Все разговоры о «политической вакханалии», о самочувствии народа показывают подспудную тревогу Лукашенко накануне президентской кампании.
«Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент»
Лукашенко посчитал экономические планы правительства на 2020 год недостаточно напряженными и отправил пакет прогнозных документов на доработку.
«Меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - заявил Лукашенко чиновникам, собравшимся для подведения итогов работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.
"И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (глава президентской администрации Наталья Кочанова), не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - подчеркнул белорусский руководитель.
"Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам премьер-министра Сергея Румаса, из семи утвержденных на 2019 год прогнозных показателей выполняются четыре. Пока не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту. "В региональном разрезе по росту ВВП только Минская область находится в прогнозе", - отметил он.
"Вице-премьеры не должны бегать за министрами, а министры не должны бегать за губернаторами, если это, допустим, сельское хозяйство, а заниматься только технологиями. Министр сельского хозяйства - это технологии, что-то новое, перспективное. Сеять, убирать, косить, возить, консервировать - это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вице-премьер должен заняться ключевым вопросом, если это сельское хозяйство - экспортом продукции", - расставил акценты Лукашенко.
«У Лукашенко нет 100-процентной гарантии»
- Лукашенко готовится к президентским выборам. Отсюда и его оговорки: я ни в какой кампании не участвую, - делает вид, словно не понимает, о чем идет речь.
Отсюда – и разносы по поводу недостаточных результатов в 2019 году, отсюда и критика недостаточно амбициозных планов 20 год. Но вместе с тем, Лукашенко еще раз демонстрирует, что избранная им парадигма не меняется; он по-прежнему считает, что невыполнение прогнозных показателей, вообще слабый рост экономики, который люди не ощущают на себе, – проблема исполнительской дисциплины. А потому надо просто поменять одних исполнителей на других – и все станет хорошо. Лукашенко имеет в виду не только премьера и министров, не только чиновников администрации президента, но и проговаривается о том, что надо посмотреть на работу директорского корпуса.
Видны некоторые изменения в риторике: если раньше Лукашенко посылал министров, вице-премьеров руководитель конкретными хозяйствами, или бросал их «на прорыв» в конкретных отраслях, то сейчас он заявляет, что не дело министров и вице-премьеров руководить предприятиями, это дело исполкомов, губернаторов, а министры должны заниматься стратегическими вопросами. А вице-премьеры – вообще заниматься экспортом.
Если по старинке раздавать поручения налево и направо, не проводя структурных изменений, то ничего и не изменится, – заявил «Белорусскому партизану» известный экономист Лев Марголин.
- Премьер-министр сказал, что выполнены только 4 из 7 прогнозных показателей.
- Но не выполнены то основные показатели, от которых все и зависит: не обеспечен рост ВВП, не выполнен рост производительности труда. И это при том, что правительство всерьез рассматривает задачу к 2025 году увеличить рост ВВП до 100 миллиардов долларов при нынешних 60-ти! Это вам, извините, не 40% роста, которые Украина намечает. Но Украина планирует запуск рынка земли, борьбу с коррупцией, планирует еще ряд знаковых проектов, которые действительно могут дать рост экономики. Беларусь не планирует никаких структурных изменений, но собирается увеличить экономику на две трети, то есть на 67% за 5 лет. При том, что даже 4,5% являются неисполнимой мечтой.
- Но при этом Лукашенко не сомневается, что кресло президента останется за ним и после 2020 года.
- Лукашенко не сомневается, по крайней мере, публично. Хотя его пассажи про самочувствие народа выдают его тревогу: все разговоры о политических вакханалиях – что это, если не подспудное выражение волнения или неуверенности? Да, Лукашенко понимает, что в его распоряжении есть машина, которая вроде бы заправлена, на пару, тысячи раз проверена… НО это как летчик перед вылетом: вроде все проверено, но 100-процентной гарантии, что не произойдет сбоя, нет. Нет гарантии и у Лукашенко.
Юрий Дубенецкий, «Белорусский партизан»
16:27 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».