Граф Прушинский не смог зарегистрировать инициативную группу
Очередное заседание Гродненской ЦИК по выборам в Палату представителей, которое состоялось 18 сентября и длилось 20 минут, было примечательно тем, что на нем говорилось о жалобе по отказе в регистрации инициативной группы Александра Прушинского, сообщил наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Роман Юргель, присутствовавший на заседании.
Эксцентричный граф Прушинский подал на регистрацию свою инициативную группу по Волковысскому избирательному округу №48. ОИК Волковысского избирательного округа №48 13 сентября отказала в регистрации инициативной группы вследствие недостоверных данных трех человек в списке группы. Количество членов группы из 11 уменьшалась до 8 человек и ее согласно избирательному законодательству не зарегистрировали. Ввиду того, что жалобу от Александра Прушинского подали только 16:09:19, из-за пропуска сроков обжалования, жалоба оставлена ЦИК без рассмотрения.
Вел заседание председатель Гродненской ЦИК Владимир Хлябич. Было объявлено, что 13 сентября закончено формирование участков для голосования. Всего на территории Гродненской области сформировано 669 участков, в том числе 40 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, госпиталях, 2 - в воинских частях.
Из 46 инициативных групп, подавших заявления, было зарегистрировано 44 по 13 окружных избирательных комиссий Гродненской области. Зафиксирован один отказ в регистрации, еще одно заявление было отозвано подавателем. Всего зарегистрированы 33 группы беспартийными лицами и 11 от политических партий (ПБНФ - 4, ОГП - 2, БСДП (Грамада) - 1, БПЛ "Справедливый мир" - 3, ЛДП - 1). Более всего инициативных групп зарегистрировано по четырем ОИК в Гродно. Так, больше всего - 7 групп по Гродненской-Октябрьскому избирательному округу №50. По всем округам также зарегистрированы инициативные группы провластных претендентов в кандидаты, руководителей предприятий, главных врачей и чиновников.
Граф Прушинский родился в 1934 году в имении Рогозница на Гродненщине. Вместе с семьей эмигрировал. Вернулся в Беларусь в начале 1990-х годов. Несколько лет назад граф получил белорусское гражданство. Неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентских выборах.
16:19 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».