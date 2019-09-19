Граф Прушинский не смог зарегистрировать инициативную группу

Эксцентричный граф Прушинский подал на регистрацию свою инициативную группу по Волковысскому избирательному округу №48. ОИК Волковысского избирательного округа №48 13 сентября отказала в регистрации инициативной группы вследствие недостоверных данных трех человек в списке группы. Количество членов группы из 11 уменьшалась до 8 человек и ее согласно избирательному законодательству не зарегистрировали. Ввиду того, что жалобу от Александра Прушинского подали только 16:09:19, из-за пропуска сроков обжалования, жалоба оставлена ​​ЦИК без рассмотрения.





Вел заседание председатель Гродненской ЦИК Владимир Хлябич. Было объявлено, что 13 сентября закончено формирование участков для голосования. Всего на территории Гродненской области сформировано 669 участков, в том числе 40 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, госпиталях, 2 - в воинских частях.









Из 46 инициативных групп, подавших заявления, было зарегистрировано 44 по 13 окружных избирательных комиссий Гродненской области. Зафиксирован один отказ в регистрации, еще одно заявление было отозвано подавателем. Всего зарегистрированы 33 группы беспартийными лицами и 11 от политических партий (ПБНФ - 4, ОГП - 2, БСДП (Грамада) - 1, БПЛ "Справедливый мир" - 3, ЛДП - 1). Более всего инициативных групп зарегистрировано по четырем ОИК в Гродно. Так, больше всего - 7 групп по Гродненской-Октябрьскому избирательному округу №50. По всем округам также зарегистрированы инициативные группы провластных претендентов в кандидаты, руководителей предприятий, главных врачей и чиновников.





Граф Прушинский родился в 1934 году в имении Рогозница на Гродненщине. Вместе с семьей эмигрировал. Вернулся в Беларусь в начале 1990-х годов. Несколько лет назад граф получил белорусское гражданство. Неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентских выборах.