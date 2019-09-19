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Лукашенко пригрозил Румасу отставкой. Или обрадовал?

Александр Лукашенко предупредил премьер-министра Сергея Румаса и других высоких чиновников об отставке в случае невыполнения целевого прогноза по росту экономики в этом году.


"Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал Лукашенко на совещании с правительством в четверг.

Президента цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что "прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства - на прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан". "Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул президент.
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