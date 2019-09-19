Лукашенко пригрозил Румасу отставкой. Или обрадовал?
Александр Лукашенко предупредил премьер-министра Сергея Румаса и других высоких чиновников об отставке в случае невыполнения целевого прогноза по росту экономики в этом году.
"Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал Лукашенко на совещании с правительством в четверг.
Президента цитирует его пресс-служба.
Он напомнил, что "прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства - на прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан". "Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул президент.
14:54 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».