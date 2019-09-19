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Лукашенко заявил, что его дети не готовятся к транзиту власти

Александр Лукашенко настаивает, что его дети не готовятся к транзиту президентской власти.

Лукашенко заявил, что его дети не готовятся к транзиту власти
"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", - сказал Лукашенко в четверг на совещании с правительством по макроэкономическому прогнозу на 2020 год.

Президента цитирует его пресс-служба.

При этом Лукашенко считает, что многие высшие чиновники уже начали задумываться о своей судьбе в связи с предстоящими в 2020 году очередными президентскими выборами. "Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать…", - сказал он.


"Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", - заявил президент.

По его словам, "работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать и кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения".

"Если Румас (премьер-министр Сергей Румас – Прим.) и Кочанова (глава администрации президента Наталья Кочанова – Прим.), вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу", - добавил Лукашенко.

У Лукашенко трое сыновей - Виктор, Дмитрий и Николай. Старший, Виктор Лукашенко, в настоящее время является помощником президента по национальной безопасности и членом Совета безопасности Беларуси. Дмитрий Лукашенко занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб". Младший сын, 15-летний Николай Лукашенко учится в школе.
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