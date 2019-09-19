— Я бы хотел коснуться грядущих выборов в Украине, то есть на Донбассе, — заявил Александр Невзоров в интервью на Эхе Москвы. — Вы знаете, что этот вопрос был поднят. И Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска из Донбасса.





Разумеется, немедленно тут же возбухли пропагандоны. Немедленно раскричался, как всегда, поскольку у него нет уже аргументов кроме собственных децибелов, Соловьев. Но вообще, наличие войск – это загадка только для Соловьева.





Понятно, что они есть, понятно, какую роль они играют. Понятно, что эта дуболомно спровоцированная Россией война… Причем это даже не война. Сейчас я объясню, что там на самом деле происходит. Вот одно дело – у нас есть… теоретик Сурков в пыльном жабо, который гусиными перьями чертит геополитические прожекты о том, каким должен быть Донбасс.





Другое дело – исполнители. Вот сейчас мы на этой неделе пронаблюдали… Мы давно наблюдаем за Донбассом, мы видели, что те уголовники, которые на этом Донбассе захватывали власть, их частично перебили, частично пересажали. Бедного Прилепина пришлось сажать даже во МХАТ.









Но мы видим одну удивительную и интересную вещь, что на этой неделе был опять посажен, опять схвачен некто Игорь Корнет. Я просто довольно много знаю про это этого человека. Он там работал таким щупальцем России. Это было одно из щупалец, которое она запустило в полумертвый организм Донбасса, чтобы рвать его и дальше, высасывать. Так яростный скрепоносец, бешенный совершенно патриот.





Он арестован, поскольку у них в Конституции записано, что никто не должен воровать больше президента.





И вот мне всегда было интересно, почему, собственно говоря, патриотизм и воровство так тесно спаяны? Потому что опыт нам показывает, что именно самые пламенные патриоты одновременно являются и самыми бесстыжими ворами. И не замечать этой связи, в общем, уже абсолютно невозможно. Фактически понятие «патриот» уже сегодня в России обозначает «вор».





Откуда такая зависимость? Я думаю, что воровство в России – это признак такой сопричастности к огромным богатствам страны.





А чуть вернемся к теме Донбасса. Донбасс – это действительно не присутствие армии. Это же бездарность этого присутствия… Нельзя сказать, что война России за Донбасс проиграна, потому что это не война, это дырка. Это дырка, которую удалось просверлить в системе защиты армейского имущества от разворовывания.





Вот там есть романтик Шойгу, который думал, что спасет Российскую армию. Но вот была просверлена дыра. Эта дыра никогда закрыта быть не может, потому что она обогащает сотни людей.





Ведь что такое патриот? Вот самое страшное видение, самая страшная мысль патриота, когда он просыпается в холодном поту и надеется, что самые страшные слова, роковые для русского сердца никогда не прозвучат – слова: «Велика Россия, а воровать нечего».









И русские абсолютно непреклонны. И никакие посадки, никакие лагеря, никакие Бастрыкины не сломят основной дух и основной инстинкт народа, направленный на эту космическую, действительно, почти непосильную задачу разворовать такую страну.



