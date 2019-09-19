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Начнет ли Лукашенко операцию «Преемник»?

Коля или Виктор? Беседуем о том, готов ли Александр Лукашенко уйти на пенсию.

Во время диктатуры смена власти всегда связана с большими проблемами. Рано или поздно этот порядок исчезнет в Беларуси. Однако до этого люди должны победить жажду власти, уверен гость программы belsat.eu «Беседа» со Светланой Калинкиной – директор Восточноевропейской школы политических исследований Александр Добровольский. Думает ли вообще Александр Лукашенко об отставке?

«Он думает, он же не хочет ждать своей смерти, как все, вынужден это делать. Он хочет как-то нормально жить, чтобы и семья как-то нормально жила. Единственное, что он, как говорят, на тигре сидит. Если спрыгнуть, тигр его съест», – так Александр Добровольский высказался о перспективах ухода Александра Лукашенко с поста.

Правы ли те, кто говорит, что преемником может стать старший сын Александра Лукашенко Виктор? 


«Лукашенко не верит никому – даже, я думаю, и собственному сыну, в его способности удержать ситуацию. Это такая неразрешимая проблема, когда человек подтянул под себя все, кажется, управляет всем. Все другие привыкли к тому, что они ни к чему не способны, и если проявишь инициативу, получишь по рукам. Кем надо быть, чтобы заставлять все общество ждать твоей смерти?!» – задает риторический вопрос гость программы.
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