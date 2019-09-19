Становятся известны первые фамилии будущих членов Совета республики
Выборами эту процедуру можно назвать лишь условно.
Так, кандидатом в члены Совета Республики выдвинут Олег Портник, директор УКСП «Совхоз «Доброволец»
17 сентября состоялось совместное заседание Кировского районного Совета депутатов 28 созыва и районного исполнительного комитета с повесткой дня «О выдвижении кандидата в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва», где и было принято такое решение.
По сообщению местной газеты "Кировец", в поддержку кандидатуры О.П.Портника выступили глава района Михаил Гулый, директор ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского», член райисполкома, член президиума районного Совета депутатов Александр Багель, директор КСУП «Нива-Барсуки», член президиума районного Совета депутатов Иван Рыняк.
Как было отмечено, О.П.Портник — человек дела, настоящий хозяйственник, преданный родной земле, глубоко владеющий вопросами сельскохозяйственного производства, всегда умеющий отстоять свою точку зрения. За многолетний добросовестный труд О.П.Портник удостоен высоких государственных наград — медали «За трудовые заслуги» (2004 г.), ордена Почета (2013 г.).
О.П.Портник родился в 1959 году в г.Минске. В 1981 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния». В этом же году начал свою трудовую деятельность в Пуховичском районе в качестве управляющего племенной свиноводческой фермой. С 1996 года его трудовая биография связана с совхозом «Доброволец» Кличевского района.
12:14 19/09/2019
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