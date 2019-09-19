Немецкие СМИ: НАТО готовится к переброске войск на случай конфликта с Россией
Бундесвер и его союзники по НАТО претворяют в жизнь планы быстрой переброски войск на восток Европы, сообщает немецкое издание Junge Welt.
Во вторник, 18 сентября, представители НАТО собрались в немецком Ульме, чтобы обсудить текущее состояние и перспективы нового командного центра по тыловому обеспечению и логистике (JSEC). Основной задачей JSEC в Ульме станет оптимизация маршрутов при переброске войск альянса из голландских портов через Германию в Польшу, чтобы обеспечить молниеносное развертывание в случае конфликта с Россией. В настоящее время главной проблемой, стоящей перед военными НАТО, являются европейские дороги, мосты и туннели, которые часто либо не выдерживают тяжелую американскую технику, либо оказываются для нее слишком узки.
Ближайшая переброска группировки в 3500 американских солдат и более 2000 военных машин (в том числе 85 основных танков "Абрамс" и 120 БМП "Брэдли") намечена на середину октября. JSEC должен быть полностью готов не позднее 2021 года.
11:10 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».