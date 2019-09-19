Обязывает ли закон публиковать план интеграции с РФ до подписания?

Напомним, что министр экономики Дмитрий Крутой не так давно в ответ на запрос депутата Елены Анисим по поводу программы интеграции ответил:





...Публікацыя праекта Праграмы ў адсутнасці пакета карт супярэчыла б агульнапрынятай у свеце практыцы арганізацыі перамоваў, а таксама магла б стварыць глебу для інфармацыйных маніпуляцый і фармавання ў грамадстве скажоных уяўленняў адносна інтэграцыйнага працэсу.





Эксперт напомнил, что в Беларуси есть закон «О нормативных правовых актах». Статья 7 этого документа регулирует публичное обсуждение таких актов. Принцип таков. Госорган, который готовит документ, может вынести проект на обсуждение:





- в интернете на специальном правовом форуме или на других веб-ресурсах;

через парламентские слушания;





- в СМИ;





- «иными способами, не противоречащими законодательству».





Однако в законе нет четкого списка типов документов, проекты которых обязательно подлежат такому обсуждению, а значит, и публикации. Есть лишь примерный список актов, которые, как правило, должны обсуждаться. Например, это «проекты актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности». Напомним, что план интеграции, если верить газете «КоммерсантЪ», предусматривает единый Налоговый кодекс с Россией и другие документы, которые могут влиять на ведение бизнеса.









Кроме закона, есть также Положение о публичном обсуждении нормативных правовых актов. Оно утверждено правительством в январе 2019 года и действует с 1 февраля. Документ гласит, что организаторами публичного обсуждения могут выступать президент, депутаты Палаты представителей, Совмин, Совет Республики, а также группа не менее чем из 50 тыс. граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. Правда, в самом положении не уточняется, как именно эту группу сформировать: через сбор подписей или интернет-петицию.





Андрей Сушко обратил внимание на следующее: в любом случае ответ министра экономики Дмитрия Крутого депутату Елене Анисим дает понять, что сейчас наверху пока не готовы услышать мнение по плану (программе) интеграции.





То есть очевидно, что обсуждение документа сейчас не планируется.





Опыт показывает, что у нас в таких случаях не работают юридические конструкции. Граждане не имеют возможности принимать участие в принятии решений, говорит Андрей Сушко









Редакция Office Life также обрати внимание на фразу из закона «О нормативных правовых актах»:





«Публичному обсуждению, как правило, подлежат...».





Ниже есть список случаев, когда эта норма не работает. Там есть строчка:





«...Подготовленные в связи с заключением, исполнением, приостановлением действия или прекращением международных договоров, а также касающиеся организации внешних сношений».