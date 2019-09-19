Жириновский призвал Лукашенко «совершить исторический шаг»
Одиозный российский политик Владимир Жириновский в своем телеграмм-канале призвал к объединению Беларуси и Украины с Россией.
«Александр Григорьевич Лукашенко может теперь совершить исторический шаг. Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одну единую державу. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Беларусь расцветет, когда мы снова станем одним государством», – заявил лидер ЛДПР.
По его словам, единый рубль будет сильнее евро, так как «обеспечен огромными ресурсами».
Признав право белорусов и украинцев разговаривать на родном языке и сохранить национальные газеты, театры, школы, Жириновский вместе с тем заявил, что «удобнее все-таки использовать общий язык». А национальность, по его словам, вообще не надо показывать, потому что надо «быть просто гражданами одной страны».
МГ/АА belsat.eu
10:08 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».