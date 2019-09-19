Жириновский призвал Лукашенко «совершить исторический шаг»









«Александр Григорьевич Лукашенко может теперь совершить исторический шаг. Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одну единую державу. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Беларусь расцветет, когда мы снова станем одним государством», – заявил лидер ЛДПР.





По его словам, единый рубль будет сильнее евро, так как «обеспечен огромными ресурсами».





Признав право белорусов и украинцев разговаривать на родном языке и сохранить национальные газеты, театры, школы, Жириновский вместе с тем заявил, что «удобнее все-таки использовать общий язык». А национальность, по его словам, вообще не надо показывать, потому что надо «быть просто гражданами одной страны».