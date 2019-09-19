По версии СК, 13 марта Дмитрий Полиенко распылил перцовый газ из баллончика в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде (по словам друзьям Полиенко, это была самооборона от пьяного нападающего). 20 марта Полиенко задержали. Через неделю стало известно, что за решеткой он объявил голодовку.





Обвинение ему предъявлено только 5 апреля (хотя должны были в течение 10 дней).





На данный момент против Полиенко возбуждены дела по пяти эпизодам:





по ст. 130 – за разжигание вражды к милиционерам;





по части 3 ст. 339 – за хулиганство (по словам друзьям Полиенко и его самого, это была самооборона от пьяного нападающего);





по ст. 341 – за граффити «Менты убивают людей»;





по ст. 341 – за граффити в Куропатах;





по ст. 369 – за оскорбление бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.





Наибольшее наказание ему грозит за хулиганство – до десяти лет.



