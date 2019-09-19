Новый политзаключенный? Суд над Дмитрием Полиенко начнется через неделю. Ему грозит до 10 лет
Назначена дата суда над анархистом и бывшим политзаключенным Дмитрием Полиенко. Процесс над ним начнется в Минском городском суде 25 сентября в 10 часов, сообщает радио «Свобода».
По версии СК, 13 марта Дмитрий Полиенко распылил перцовый газ из баллончика в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде (по словам друзьям Полиенко, это была самооборона от пьяного нападающего). 20 марта Полиенко задержали. Через неделю стало известно, что за решеткой он объявил голодовку.
Обвинение ему предъявлено только 5 апреля (хотя должны были в течение 10 дней).
На данный момент против Полиенко возбуждены дела по пяти эпизодам:
по ст. 130 – за разжигание вражды к милиционерам;
по части 3 ст. 339 – за хулиганство (по словам друзьям Полиенко и его самого, это была самооборона от пьяного нападающего);
по ст. 341 – за граффити «Менты убивают людей»;
по ст. 341 – за граффити в Куропатах;
по ст. 369 – за оскорбление бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.
Наибольшее наказание ему грозит за хулиганство – до десяти лет.
09:43 19/09/2019
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