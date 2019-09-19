Политолог: как налаживание отношений с США повлияет на выборы и переговоры с Москвой?
Власти не решатся давить на политических оппонентов?
т директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.
Во вторник Минск и Вашингтон после 11-летнего перерыва приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Об этом стало известно после встречи заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла и Александра Лукашенко.
— Прежде всего, это, конечно, увеличивает поле для внешнеполитического маневра для Беларуси и создает дополнительную точку опоры для белорусской внешней политики, — отметил Андрей Казакевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці».
В то же время эксперт подчеркнул, что нормализация отношений с США не может быть аргументом в переговорах Москвы и Минска, потому что сама тематика завязана на многие институциональные аспекты взаимоотношений Беларуси и России.
— Но в целом это создает определенный противовес российскому влиянию.
Собеседник также напомнил о заявлениях американского дипломата о том, что США поддерживают белорусский суверенитет и независимость.
Дэвид Хэйл обратил внимание на то, что у США остаются вопросы, обозначенные в Акте о демократии в Беларуси, но предстоящие парламентские и президентские выборы могут помочь устранить эту озабоченность.
— Безусловно, нормализация отношений с Европейским союзом и США стали определенным ограничителем для властей в плане внутриполитического процесса, — сказал Андрей Казакевич. — Это, конечно, не значит, что выборы будут в полном значении этого слова демократическими в соответствии с европейскими стандартами, но как минимум это сокращает вероятность сценариев прямого давления на политических оппонентов, дает возможности для их деятельности и т.д.
В целом это положительно сказывается на улучшении внутриполитического климата, сокращении прямого давления, в том числе на гражданское общество и медиа. В любом случае сохранение политической стабильности для белорусской власти — приоритет, поэтому я бы не ожидал от избирательных кампаний серьезного прогресса. Мне кажется, обе страны это прекрасно понимают, но даже сохранение статус-кво или постепенного прогресса отношений будет приемлемо и для США, и для Беларуси.
08:33 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».