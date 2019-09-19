т директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.





Во вторник Минск и Вашингтон после 11-летнего перерыва приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Об этом стало известно после встречи заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла и Александра Лукашенко.





— Прежде всего, это, конечно, увеличивает поле для внешнеполитического маневра для Беларуси и создает дополнительную точку опоры для белорусской внешней политики, — отметил Андрей Казакевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці».





В то же время эксперт подчеркнул, что нормализация отношений с США не может быть аргументом в переговорах Москвы и Минска, потому что сама тематика завязана на многие институциональные аспекты взаимоотношений Беларуси и России.





— Но в целом это создает определенный противовес российскому влиянию.





Собеседник также напомнил о заявлениях американского дипломата о том, что США поддерживают белорусский суверенитет и независимость.









Дэвид Хэйл обратил внимание на то, что у США остаются вопросы, обозначенные в Акте о демократии в Беларуси, но предстоящие парламентские и президентские выборы могут помочь устранить эту озабоченность.





— Безусловно, нормализация отношений с Европейским союзом и США стали определенным ограничителем для властей в плане внутриполитического процесса, — сказал Андрей Казакевич. — Это, конечно, не значит, что выборы будут в полном значении этого слова демократическими в соответствии с европейскими стандартами, но как минимум это сокращает вероятность сценариев прямого давления на политических оппонентов, дает возможности для их деятельности и т.д.





В целом это положительно сказывается на улучшении внутриполитического климата, сокращении прямого давления, в том числе на гражданское общество и медиа. В любом случае сохранение политической стабильности для белорусской власти — приоритет, поэтому я бы не ожидал от избирательных кампаний серьезного прогресса. Мне кажется, обе страны это прекрасно понимают, но даже сохранение статус-кво или постепенного прогресса отношений будет приемлемо и для США, и для Беларуси.



