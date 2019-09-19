Из-за конфликта с Россией Лукашенко пропустит в парламент оппозицию?

16 сентября обсуждая с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко предстоящие в ноябре выборы, Александр Лукашенко заявил, что парламент должен представлять все слои белорусского общества.





Отдельно он остановился на оппозиции:





«Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии – и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно».









Значит ли это, что власти готовы пропустить в новый состав парламента представителей оппозиции? Тем более, что на фоне продолжающихся экономических споров с Россией ходят слухи о возможности утраты Беларусью части суверенитета – при переговорах с Кремлем официальный Минск мог бы получить возможность оправдать свою несговорчивость по некоторым вопросам категоричной позицией сторонников независимости в Палате представителей.









«Логично появление Анисим в новом составе парламента»





Политолог Валерий Карбалевич в комментарии UDF.BY отметил, что не стал бы связывать вопрос о допуске в Палату представителей кандидатов от оппозиционных партий с проблемой в отношениях с Россией – во всяком случае, напрямую.





«В нынешнем составе Палаты представителей есть представитель национально ориентированных политических сил – имею в виду Елену Анисим. Время от времени она выступает с идеями в поддержку белорусского языка. Но вряд ли в России это заметили», – сказал Карбалевич.

Он считает, что оппозиционные кандидаты могут быть допущены в парламент, в том числе новые лица, но отношения с Россией на это не влияют.





Карбалевич не думает, что отношение властей заметно изменилось к Анне Канопацкой и Елене Анисим, которые в некоторой степени считаются представителями оппозиции в нынешнем составе Палаты представителей.

«Когда пропускали этих депутатов, власти знали, кого они пропускают, и примерно понимали, чего от них ожидать. В общем-то эти ожидания оправдались. Ничего неожиданного в деятельности этих депутатов нет», – отметил политолог.

Карбалевич считает, что «очень большие шансы» попасть в новый состав Палаты представителей имеет Анисим.

«Она объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Думаю, эта кандидатура властей вполне устроит. А коль так, то логично появление Анисим в новом составе парламента», – считает политолог.

«Представители «русского мира» в парламенте будут содействовать реализации планов Кремля»

Председатель партии БНФ Григорий Костусев в комментарии UDF.BY рассказал, что в связи с напряженностью в отношениях с Россией и готовностью властей пойти Кремлю на уступки его партия в значительной степени использует парламентскую кампанию, чтобы повлиять на ситуацию.



