Из-за конфликта с Россией Лукашенко пропустит в парламент оппозицию?
Эксперт рассказал, у кого «очень большие» шансы.
16 сентября обсуждая с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко предстоящие в ноябре выборы, Александр Лукашенко заявил, что парламент должен представлять все слои белорусского общества.
Отдельно он остановился на оппозиции:
«Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии – и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно».
Значит ли это, что власти готовы пропустить в новый состав парламента представителей оппозиции? Тем более, что на фоне продолжающихся экономических споров с Россией ходят слухи о возможности утраты Беларусью части суверенитета – при переговорах с Кремлем официальный Минск мог бы получить возможность оправдать свою несговорчивость по некоторым вопросам категоричной позицией сторонников независимости в Палате представителей.
«Логично появление Анисим в новом составе парламента»
Политолог Валерий Карбалевич в комментарии UDF.BY отметил, что не стал бы связывать вопрос о допуске в Палату представителей кандидатов от оппозиционных партий с проблемой в отношениях с Россией – во всяком случае, напрямую.
«В нынешнем составе Палаты представителей есть представитель национально ориентированных политических сил – имею в виду Елену Анисим. Время от времени она выступает с идеями в поддержку белорусского языка. Но вряд ли в России это заметили», – сказал Карбалевич.
Он считает, что оппозиционные кандидаты могут быть допущены в парламент, в том числе новые лица, но отношения с Россией на это не влияют.
Карбалевич не думает, что отношение властей заметно изменилось к Анне Канопацкой и Елене Анисим, которые в некоторой степени считаются представителями оппозиции в нынешнем составе Палаты представителей.
«Когда пропускали этих депутатов, власти знали, кого они пропускают, и примерно понимали, чего от них ожидать. В общем-то эти ожидания оправдались. Ничего неожиданного в деятельности этих депутатов нет», – отметил политолог.
Карбалевич считает, что «очень большие шансы» попасть в новый состав Палаты представителей имеет Анисим.
«Она объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Думаю, эта кандидатура властей вполне устроит. А коль так, то логично появление Анисим в новом составе парламента», – считает политолог.
«Представители «русского мира» в парламенте будут содействовать реализации планов Кремля»
Председатель партии БНФ Григорий Костусев в комментарии UDF.BY рассказал, что в связи с напряженностью в отношениях с Россией и готовностью властей пойти Кремлю на уступки его партия в значительной степени использует парламентскую кампанию, чтобы повлиять на ситуацию.
«Звярніце ўвагу, што ў гэтай парламенцкай кампаніі ўпершыню вельмі актыўна плануюць удзельнічаць прадстаўнікі «рускага свету» ў Беларусі. Упершыню яны масава ідуць на выбары. Наяўнасць іх у парламенце будзе спрыяць рэалізацыі планаў Крамля на тэрыторыі Беларусі. Партыя БНФ, іншыя палітычныя і грамадскія аб’яднанні павінны актыўна ўключыцца ў гэтую кампанію і ўсялякім чынам перашкаджаць памкненням рускага свету», – заявил Костусев.
Политик не хочет обсуждать вопрос о том, готовы ли власти допустить в Палату представителей представителей оппозиции.
«Для мяне як для грамадзяніна і старшыні партыі БНФ непрымальны падыход – прапусцяць ці не. Гэта няправільна. Я за сумленны сцэнар: за каго людзі прагаласуюць, тыя кандыдаты і павінны стаць дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Рашэнне, каму быць дэпутатам, а каму не быць, павінна прымацца грамадзянамі, а не Лукашэнкам, яго адміністрацыяй ці чыноўнікамі іншага ўзроўню. Калі падлік галасоў адбудзецца без фальсіфікацый, вось тады мы зможам сказаць, што ў парламент сумленна ўвайшлі прадстаўнікі апазіцыі», – отметил Костусев.
Напомним, что кроме председателя партии БНФ свои кандидатуры на выборах выдвинули руководитель ОГП Николай Козлов, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев.
08:19 19/09/2019
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