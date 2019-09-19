Европарламент поддержал Brexit на условиях Евросоюза
Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия.
Европарламент поддержал «плановый Brexit» согласно предварительному Соглашению о выходе. В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали Соглашение о выходе Великобритании «честным, сбалансированным и таким, что обеспечивает юридическую определенность».
Об этом говорится на сайте Европарламента, передает Громадське. За «плановый Brexit» на основе Соглашения о выходе проголосовало 544 депутата. 126 депутатов было против и 38 воздержались. Парламент ЕС также отметил, что соглашение гарантирует права и жизненный выбор граждан ЕС и Великобритании, механизм финансового урегулирования британских обязательств и учитывает просьбу Великобритании о переходном периоде.
Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, за которые полная ответственность ляжет на Великобританию. В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию от обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдения Белфастской договоренности 1998 г. об урегулировании кризиса в Северной Ирландии. В Европарламенте отметили, что это - необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией.
«Европарламент остается открытым для предложений продлить период переговоров на основании статьи 50, если от Великобритании будет соответствующий запрос, при условии, что он будет обоснован, и будет иметь конкретные цели, как: избежание выхода «без соглашения», проведение всеобщих выборов или референдума, отзыв статьи 50 или утверждение Соглашения о выходе», - говорится в пресс-релизе.
08:12 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».