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Европарламент поддержал Brexit на условиях Евросоюза

Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия.

Европарламент поддержал «плановый Brexit» согласно предварительному Соглашению о выходе. В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали Соглашение о выходе Великобритании «честным, сбалансированным и таким, что обеспечивает юридическую определенность». 

Об этом говорится на сайте Европарламента, передает Громадське. За «плановый Brexit» на основе Соглашения о выходе проголосовало 544 депутата. 126 депутатов было против и 38 воздержались. Парламент ЕС также отметил, что соглашение гарантирует права и жизненный выбор граждан ЕС и Великобритании, механизм финансового урегулирования британских обязательств и учитывает просьбу Великобритании о переходном периоде.


Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, за которые полная ответственность ляжет на Великобританию. В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию от обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдения Белфастской договоренности 1998 г. об урегулировании кризиса в Северной Ирландии. В Европарламенте отметили, что это - необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией.

«Европарламент остается открытым для предложений продлить период переговоров на основании статьи 50, если от Великобритании будет соответствующий запрос, при условии, что он будет обоснован, и будет иметь конкретные цели, как: избежание выхода «без соглашения», проведение всеобщих выборов или референдума, отзыв статьи 50 или утверждение Соглашения о выходе», - говорится в пресс-релизе.
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