Европарламент поддержал Brexit на условиях Евросоюза

Европарламент поддержал «плановый Brexit» согласно предварительному Соглашению о выходе. В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали Соглашение о выходе Великобритании «честным, сбалансированным и таким, что обеспечивает юридическую определенность».

Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, за которые полная ответственность ляжет на Великобританию. В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию от обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдения Белфастской договоренности 1998 г. об урегулировании кризиса в Северной Ирландии. В Европарламенте отметили, что это - необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией.



