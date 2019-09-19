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США введут "значительные" санкции в отношении Ирана в течение 48 часов, но о войне речь не идет - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о намерении применить дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток.


"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - цитирует слова Трампа агентство Bloomberg.

По его словам, "существует много вариантов (для этого), но речи о войне с Ираном не идет".

Ранее в среду Трамп написал в твиттере, что "только что поручил главе Минфина в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.


Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.
Интерфакс
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