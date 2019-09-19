Белорусские священники рассказали, почему поддержали задержанных за протесты в Москве
Десятки священнослужителей написали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Среди его подписантов — трое священников из Беларуси. Они рассказали «Радыё Свабода», почему выступили в защиту участников московских протестных акций.
«Я готов подписаться под каждым словом этого письма, так как там есть выдержки из Евангелия, из Библии, и я не могу не подписаться под тем, что написано в Евангелии. Я уверен и я вижу, что текст письма не имеет никакой политической нагрузки. Это исключительно желание людей, которые высказались от своего имени персонально, а не от имени церкви, выступить за справедливость, за милосердное отношение к человеку», — рассказал диакон Дмитрий Павлюкевич.
По его словам, цель этого письма — напомнить, что к любому человеку, независимо от его политических и религиозных взглядов, нужно относиться по справедливости.
«Но причина, по которой я подписал это письмо, не политическая. И сам текст не имеет политического характера. Я христианин, и мне не важно, где происходит насилие или оскорбление справедливости — на Луне, на Марсе, в России, в Африке или Америке. Где это происходит, там я и готов подписаться. Когда над человеком совершается акт насилия, то почему я должен молчать?!» — говорит Павлюкевич.
Архимандрит Савва Мажуко написал на своей странице в Facebook, что подписал письмо не потому, что он диссидент.
«Во-первых, я ни капли не диссидент, даже не знаю, кто это такие. Я простой белорусский священник, а священнику положено заступаться за обиженных, «в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить“». Поэтому совершенно естественно, если ты видишь несправедливость или даже намек на нее, надо говорить, и точка. Работа у нас такая», — пишет архимандрит.
Он отмечает, что в этой ситуации его больше всего удивляет вопрос: «А не боитесь ли вы?»
«Это ведь так понятно — заступиться за осужденного! Что же тут такого может быть? Даже если мы ошибемся и окажется, что человек не так уж и невинен. Почему мы себя так не уважаем, что трясемся от всякой глупости?»
Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что подписанты должны сами комментировать свои действия, однако отметил, что не видит большой храбрости в том, чтобы подписывать письма в связи с событиями, которые происходят в чужой стране.
«Московское дело»
Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Семеро фигурантов этого дела уже приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы. Еще с нескольких фигурантов обвинение было снято.
Наибольший резонанс вызвал приговор, который накануне вынесли актеру Павлу Устинову. Суд признал его виновным в применении насилия к полицейскому и приговорил к 3,5 года колонии. В защиту Устинова высказались многие российские селебрити. 18 сентября у Администрации президента России желающие принять участие в одиночном пикете в поддержку актера буквально стояли в очереди.
18 сентября похожее письмо опубликовали писатели, издатели, критики, журналисты, переводчики и представители книжных магазинов. Текст письма в фейсбуке опубликовал автор ютьюб-шоу «ещенепознер» Николай Солодников.
Его авторы требуют пересмотреть все приговоры, вынесенные фигурантам «московского дела». «Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность — жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят, — больно, и терпеть это невозможно», — сказано в обращении.
Как сообщает Meduza, открытые письма в поддержку всех или отдельных фигурантов «московского дела» также написали учителя, врачи, работники IT-сферы, театральные деятели, представители некоммерческих организаций.
08:07 19/09/2019
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